Полиция просит помощи в поисках 14-летней девочки

Она может передвигаться в центре Пярну, в районе торговых центров Port-Artur и Pärnu Keskus, на автовокзале в центре города и на берегу реки Пярну поблизости от тропы Яансона. Таким же образом подросток вела себя и раньше.

Рост Кристелле-Катрийн - приблизительно 155 см, она среднего телосложения. У нее осветленные волосы до плеч. Покидая местожительство, девочка была одета в темно-синюю куртку Helly Hansen, черные спортивные штаны и белую обувь Nike.

Полиция просит всех, кто видел девочку или знает о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

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