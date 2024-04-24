ЧП и криминал
24.04.2024, 15:50

Официально: в Кяравете было найдено взрывчатое вещество, которое активно используют террористы „Исламского государства“

 
Работы по разминированию заняли целых три дня. Причина для такой осторожности была весьма веской.
Работы по разминированию заняли целых три дня. Причина для такой осторожности была весьма веской.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

К настоящему времени выяснилось, что человек, устроивший в феврале взрыв в Янеда, использовал самодельную взрывчатку, известную как „мать сатаны“. В его квартире в Кяравете хранились запасы этого вещества.

„Согласно заключениям проведенных по данному делу экспертиз, подозреваемый работал с порошкообразным взрывчатым веществом TATP, - сообщила Delfi окружной прокурор Вируского округа Саския Каск. - Это взрывчатое вещество использовалось для организации взрыва в Янеда, а также именно оно было найдено в квартире подозреваемого и в принадлежащем ему сарае. То, в каком количестве подозреваемый использовал взрывчатку TATP, а также то, использовал ли он помимо нее иные взрывчатые вещества, будет установлено в ходе проводимого уголовного разбирательства“.

Самодельная взрывчатка TATP, или триперекись ацетона (Triacetone Triperoxide), популярна среди джихадистов „Исламского государства“.

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