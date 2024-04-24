Официально: в Кяравете было найдено взрывчатое вещество, которое активно используют террористы „Исламского государства“

„Согласно заключениям проведенных по данному делу экспертиз, подозреваемый работал с порошкообразным взрывчатым веществом TATP, - сообщила Delfi окружной прокурор Вируского округа Саския Каск. - Это взрывчатое вещество использовалось для организации взрыва в Янеда, а также именно оно было найдено в квартире подозреваемого и в принадлежащем ему сарае. То, в каком количестве подозреваемый использовал взрывчатку TATP, а также то, использовал ли он помимо нее иные взрывчатые вещества, будет установлено в ходе проводимого уголовного разбирательства“.