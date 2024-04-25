Новости Эстонии
25.04.2024, 10:16

Управа района Ласнамяэ приглашает принять участие в бесплатном онлайн-семинаре

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: freepik.com | Erakogu

Управа района Ласнамяэ приглашает представителей квартирных товариществ 22 мая принять участие в бесплатном онлайн-семинаре на тему „Как предотвратить возникновение пожара и разумно оформить страхование?“

Семинар организует Союз страховых обществ Эстонии, он состоится 22 мая с 9:00 до 16:30.

Цель семинара – предоставить необходимую информацию и практические советы для квартирных товариществ, чтобы повысить их осведомленность о пожарной безопасности и помочь им понять важность и различные аспекты страхования квартирных товариществ.

Темы семинаров охватывают целый ряд актуальных вопросов:

  • Предотвращение возникновения пожаров и требования пожарной безопасности: эксперты из Спасательного департамента поделятся своими знаниями о причинах и предотвращении возгораний, а также о требованиях пожарной безопасности.

  • Вопросы, связанные с перепланировкой во многоквартирных домах: главный специалист Таллиннского департамента городского планирования расскажет о важных аспектах, связанных с перепланировкой во многоквартирных домах.

  • Вопросы электро- и газобезопасности: эксперты Департамента прав потребителей и технического надзора расскажут о значимости электро- и газобезопасности, а также о необходимых мерах осторожности.

  • Различные аспекты страхования квартирных товариществ: эксперты PZU и Swedbank расскажут о различных аспектах страхования квартирных товариществ, начиная с заключения договора и заканчивая оформлением страхового случая.

  • Урегулирование страховых споров: в конце семинара будет обсуждаться возможность урегулирования страховых споров в страховой примирительной организации, о чем расскажет примиритель Союза страховых обществ.

С подробной программой семинара можно ознакомиться здесь, регистрация также осуществляется онлайн. Мероприятие проводится на эстонском языке.

В случае возникновения вопросов можно обратиться специалисту по предотвращению убытков Союза страховых обществ Эстонии Алийс Каар (aliis.kaar@lkf.ee).

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