Управа района Ласнамяэ приглашает принять участие в бесплатном онлайн-семинаре(1)
Управа района Ласнамяэ приглашает представителей квартирных товариществ 22 мая принять участие в бесплатном онлайн-семинаре на тему „Как предотвратить возникновение пожара и разумно оформить страхование?“
Семинар организует Союз страховых обществ Эстонии, он состоится 22 мая с 9:00 до 16:30.
Цель семинара – предоставить необходимую информацию и практические советы для квартирных товариществ, чтобы повысить их осведомленность о пожарной безопасности и помочь им понять важность и различные аспекты страхования квартирных товариществ.
Темы семинаров охватывают целый ряд актуальных вопросов:
Предотвращение возникновения пожаров и требования пожарной безопасности: эксперты из Спасательного департамента поделятся своими знаниями о причинах и предотвращении возгораний, а также о требованиях пожарной безопасности.
Вопросы, связанные с перепланировкой во многоквартирных домах: главный специалист Таллиннского департамента городского планирования расскажет о важных аспектах, связанных с перепланировкой во многоквартирных домах.
Вопросы электро- и газобезопасности: эксперты Департамента прав потребителей и технического надзора расскажут о значимости электро- и газобезопасности, а также о необходимых мерах осторожности.
Различные аспекты страхования квартирных товариществ: эксперты PZU и Swedbank расскажут о различных аспектах страхования квартирных товариществ, начиная с заключения договора и заканчивая оформлением страхового случая.
Урегулирование страховых споров: в конце семинара будет обсуждаться возможность урегулирования страховых споров в страховой примирительной организации, о чем расскажет примиритель Союза страховых обществ.
С подробной программой семинара можно ознакомиться здесь, регистрация также осуществляется онлайн. Мероприятие проводится на эстонском языке.
В случае возникновения вопросов можно обратиться специалисту по предотвращению убытков Союза страховых обществ Эстонии Алийс Каар (aliis.kaar@lkf.ee).
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