Управа района Ласнамяэ приглашает принять участие в бесплатном онлайн-семинаре

Предотвращение возникновения пожаров и требования пожарной безопасности: эксперты из Спасательного департамента поделятся своими знаниями о причинах и предотвращении возгораний, а также о требованиях пожарной безопасности.

Вопросы, связанные с перепланировкой во многоквартирных домах: главный специалист Таллиннского департамента городского планирования расскажет о важных аспектах, связанных с перепланировкой во многоквартирных домах.

Вопросы электро- и газобезопасности: эксперты Департамента прав потребителей и технического надзора расскажут о значимости электро- и газобезопасности, а также о необходимых мерах осторожности.

Различные аспекты страхования квартирных товариществ: эксперты PZU и Swedbank расскажут о различных аспектах страхования квартирных товариществ, начиная с заключения договора и заканчивая оформлением страхового случая.