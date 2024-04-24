СХЕМЫ | Внимание! Движение трамваев в Копли временно изменится

Начиная с 3 мая и до середины августа строительство трамвайной ветки в Старый порт на бульваре Пыхья приведет к изменениям в трамвайном движении в направлении Копли. В первые выходные мая трамвайные линии с номерами 1, 2 и 5 ходить не будут. Начиная с 6 мая коплиское направление будет обслуживать временная трамвайная линия № 1 по маршруту Копли-Линнахалль.

В пятницу вечером, 3 мая, с 20:00 до вечера воскресенья, 5 мая, будет временно остановлено движение трамваев между Копли и центром города. В этот период на отрезке между Копли и бульваром Мере трамвайные линии с номерами 1, 2 и 5 заменит автобус № 52. Прерывание трамвайного движения связано со строительными работами временной остановки Linnahall и трамвайного разворотного кольца на стадионе бастиона Скооне.

Начиная с 6 мая до середины августа коплиское направление будет обслуживать временная трамвайная линия № 1 по маршруту Копли-Линнахалль. Временную остановку Linnahall построят на разворотном кольце. В период с мая до середины августа в ходе строительства трамвайной ветки в Старый порт на бульваре Пыхья будут проложены рельсы и контактные сети. В это время трамваи № 2 и 5 ходить не будут. Замена трамвайного движения в направлении Копли временным автобусом пока не планируется, поскольку существующая сеть общественного транспорта, включая временную трамвайную линию № 1 до остановки Linnahall, предлагает достаточно альтернатив для пересадки при проезде из Пыхья-Таллинна до центра города.