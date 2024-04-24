СХЕМЫ | Внимание! Движение трамваев в Копли временно изменится
Начиная с 3 мая и до середины августа строительство трамвайной ветки в Старый порт на бульваре Пыхья приведет к изменениям в трамвайном движении в направлении Копли. В первые выходные мая трамвайные линии с номерами 1, 2 и 5 ходить не будут. Начиная с 6 мая коплиское направление будет обслуживать временная трамвайная линия № 1 по маршруту Копли-Линнахалль.
В пятницу вечером, 3 мая, с 20:00 до вечера воскресенья, 5 мая, будет временно остановлено движение трамваев между Копли и центром города. В этот период на отрезке между Копли и бульваром Мере трамвайные линии с номерами 1, 2 и 5 заменит автобус № 52. Прерывание трамвайного движения связано со строительными работами временной остановки Linnahall и трамвайного разворотного кольца на стадионе бастиона Скооне.
Начиная с 6 мая до середины августа коплиское направление будет обслуживать временная трамвайная линия № 1 по маршруту Копли-Линнахалль. Временную остановку Linnahall построят на разворотном кольце. В период с мая до середины августа в ходе строительства трамвайной ветки в Старый порт на бульваре Пыхья будут проложены рельсы и контактные сети. В это время трамваи № 2 и 5 ходить не будут. Замена трамвайного движения в направлении Копли временным автобусом пока не планируется, поскольку существующая сеть общественного транспорта, включая временную трамвайную линию № 1 до остановки Linnahall, предлагает достаточно альтернатив для пересадки при проезде из Пыхья-Таллинна до центра города.
Вице-мэр Кристьян Ярван отметил, что Таллиннский департамент транспорта приложит все усилия, чтобы максимально уменьшить неудобства, связанные со строительными работами. «Мы рекомендуем использовать в качестве основного пересадочного пункта остановки около Балтийского вокзала, где есть несколько возможностей пересесть на разные автобусы. Кроме того, мы подготовили рекомендации для пассажиров о том, какими автобусными маршрутами можно воспользоваться вместо трамваев. Благодаря установленным в автобусах датчикам мы можем постоянно следить за заполняемостью автобусов и оперативно реагировать. При увеличении загруженности мы готовы увеличить частоту отправлений автобусов, отходящих от Балтийского вокзала», – сказал Ярван.
Для пассажиров трамваев, следующих из Пыхья-Таллинна, наиболее удобный пункт пересадки находится на остановке общественного транспорта около Балтийского вокзала.
В качестве замены трамвая № 2 в направлении автовокзала и района Юлемисте рекомендуется использовать автобус № 2, который отправляется от остановки Balti Jaam.
Для замены трамвая № 5 в направлении Вана-Лыуна рекомендуется использовать автобус № 73, который отправляется от остановки Linnahall, и автобус № 3, который отправляется от остановки Balti Jaam.
Для замены трамвая № 1 в направлении Кадриорга рекомендуется использовать автобусы № 8 и 66, которые отправляются от остановок Balti jaam и Linnahall. Кроме того, будет увеличена частота отправлений трамваев № 3 и № 4 для пересадок на остановках Viru и Vabaduse väljak.
Другие варианты пересадок (расположение остановок и маршруты автобусов см. на схемах):
Рекомендации по маршрутам общественного транспорта и планы расположения остановок также можно найти на сайте tallinn.ee/ru/vanasadamatramm.
Актуальные расписания, планирование проезда, маршруты и остановки также будут доступны на сайте transport.tallinn.ee.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.