ФОТО | На побережье обнаружено загрязнение. Вероятно, нефтепродуктами

Возможное загрязнение прибрежной зоны обнаружено в северной части полуострова Кыпу — в районе Палли-Мягипе и южной — в районе Калесте.

Инспекторы по охране окружающей среды побывали на месте, взяли на анализ пробы из черных сгустков и отправили их в лабораторию.

Вероятно, речь идет о нефтепродуктах, но точный ответ мы получим после результатов анализа. Загрязнение рассеяно на поверхности небольшими комочками.

В настоящее время спасатели Хийумаа устанавливают масштабы загрязнения. По выяснению характера загрязнения при необходимости будут развернуты работы по уборке.

На данный момент нет информации о загрязненных или пострадавших птицах или животных, но Спасательный департамент рекомендует не выпускать домашних любимцев на свободу в данном регионе.

Людей просят также не трогать вещество голыми руками. В случае обнаружения возможного загрязнения в других районах Хийумаа спасатели просят сообщить об этом по государственной информационной телефонной линии 1247.

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