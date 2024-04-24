Полиция зафиксировала скорость 195 км/ч. Водителя мотоцикла отправили в тюрьму

Полиция задержала гонщика. После проверки документов выяснилось, что у мужчины не было прав, именно поэтому он проигнорировал сигналы патруля остановиться. Мужчину отстранили от вождения и доставили в следственный изолятор. Суд приговорил водителя к неделе ареста за нарушение.

„Хотя мы постоянно говорим об опасности превышения скорости, к сожалению, дорожная картина существенно не изменилась. Не изменилось и отношение водителей – превышение скорости по-прежнему считается нормой, а иногда даже само собой разумеющимся, — отмечают в Департаменте полиции и погранохраны. — Чаще всего пойманные за превышением скорости водители говорят, что спешили на работу, к врачу или еще куда-то. Оправдания, которые иногда звучат совершенно абсурдно, могут заставить вас поднять бровь, но уж точно не улыбнуться. Как полицейские, мы видели самые трагические последствия превышения скорости. Это серьезное нарушение, и неумение планировать свое время не освобождает от ответственности!“