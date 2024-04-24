СВОДКА ЗА СУТКИ | Пострадали двое водителей, а в Нарве — пожилая женщина-пешеход. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

23 апреля в 09.19 на перекрестке дорог Палдиски — Падизе и Мадизе кирику (волость Ляэне-Харью, Харьюский уезд) 45-летний мужчина потерял контроль над грузовым автомобилем Scania R450 и выехал с трассы. Скорая помощь доставила водителя в больницу на медицинский осмотр.

В 10.00 на 33-м километре шоссе Козе — Ягала (село Кууземяэ, волость Ания, Харьюмаа) автомобиль Dacia Duster, за рулем которого находился 66-летний мужчина, выехал на правую обочину, чтобы уклониться от шедшего навстречу автомобиля, но из-за снежного сугроба потерял контроль над машиной, отклонился на встречную полосу, где столкнулся с Škoda Octavia, которой управляла 45-летняя женщина. Водитель Škoda доставлена в больницу.

В 16.00 в Нарве у дома номер 23а по улице Кренгольми 25-летняя женщина на автомобиле Mercedes-Benz E320 CDI, двигаясь задним ходом, наехала на 71-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу.

За сутки полиция отстранила от управлением транспортным средством 6 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.

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