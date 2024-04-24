Разборка в середине дня для одного участника закончилась ножом в сердце, для другого длительным тюремным сроком

Нанесший удар ножом Данеро Монак, которому на тот момент было 22 года, ударился в бега. Спрятав окровавленный нож, он скрывался в течение недели, но сдался, когда подключился адвокат.

Монака задержали 9 ноября 2023 года, с того времени он находился под стражей. Ему было предъявлено обвинение в попытке убийства, которая не реализовалась по независящим от него причинам. Пострадавший по прозвищу Паук (сейчас ему 33 года, ранее он привлекался к ответственности за поджог похоронного бюро и надругательство над трупом) оказывал сопротивление, когда получил удар ножом в сердце.