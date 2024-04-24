Агрегированные рейтинги партий: поддержка выросла только у реформистов

Согласно агрегированным результатам еженедельных опросов социологической службы Norstat за последний месяц - в период с 25 марта по 22 апреля - 27,7% респондентов поддерживают Isamaa, 18,2% - EKRE и 17,9% - Партию реформ.

Процент поддержки политических сил остается относительно одинаковым на протяжении как минимум четырех недель. Поддержка немного (0,7%) выросла только у Партии реформ.

За тройкой лидеров следуют соцдемы (14,4%), Центристская партия (10,8%) и Eesti 200 (5,2%).

Партии правящей коалиции (реформисты, Eesti 200 и соцдемы) поддерживают 37,5% респондентов, а оппозиционные (Isamaa, EKRE, Центристская партия) - 56,7%.

„Правых“ поддерживают 3,4% респондентов, „зеленых“ - 1%, иные партии - 1,1%.

На графике: агрегированные рейтинги представленных в парламенте партий за последний месяц

На графике: таким образом распределились бы места в Рийгикогу, если бы парламентские выборы прошли 22 апреля 2024 года