„Иран представляет опасность для глобального мира“. МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах Ирана

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, вызов временного поверенного является очередным шагом в серии дипломатических усилий МИД ЭР по освобождению жителя Эстонии.

„Министерство иностранных дел сегодня в ходе встречи с временным поверенным Ирана выразило осуждение захвата судна MSC Aries и потребовало немедленного освобождения членов его экипажа, в том числе жителя Эстонии“, - сказал министр.

МИД также по-прежнему находится в контакте с фирмой-оператором судна MSC, по сообщению которой вчера на борт судна были допущены врачи, которые провели медицинский осмотр всех членов экипажа.

Освобождения жителя Эстонии также добивается и почетный консул Эстонии в Тегеране, который на месте общается с Министерством иностранных дел Ирана. Продолжается сотрудничество и расположенного в Лиссабоне посольства Эстонии в Португалии, так как и португальские власти продолжают прилагать усилия для освобождения судна, которое шло под португальским флагом.

По словам Цахкна, действия Ирана свидетельствуют о более широкой опасности, которая подстерегает торговые суда, работающие в мировом океане. „Растущая напряженность во всем мире, а особенно на Ближнем Востоке, делает работу моряков всё более опасной, - сказал глава МИД ЭР. - Непозволительно, чтобы торговые суда становились мишенью“.

Министр иностранных дел Эстонии высоко оценил решение, принятое в ходе вчерашнего совместного обсуждения министрами иностранных дел и обороны Европейского союза, расширить санкции против Ирана также на производство и поставку иранских ракет, чтобы остановить как поддержку Ираном российской агрессии, так и дестабилизирующую деятельность страны в регионе Ближнего Востока.

„Иран представляет опасность для глобального мира и безопасности, поэтому дополнительные санкции в отношении Ирана всецело необходимы“, - сказал Цахкна.

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