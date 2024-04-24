Мода на красивые цифры. Сегодня в Таллинне — свадебный бум

Лидер среди красивых дат текущего года — 24-е число месяца, ведь молодожены любят выбирать для бракосочетания красивые числа, наделяя их дополнительным символизмом как залогом счастливой и долгой семейной жизни. 24 апреля в трех залах Таллиннского департамента записи актов гражданского состояния будет заключено 26 браков. Первый брак будет заключен в 11.00, а последний - в 16.30.

В красивую дату 04.04.2024 в Таллинне женились 20 пар. Следующее «красивое» совпадение даты и субботы выпадает только в августе. 24-е число приходится на пятницу в мае, который, по народным поверьям, считается не самым удачным месяцем для бракосочетания, из-за примеры «всю жизнь маяться».

А вот тенденцию жениться в апреле, с отсылкой к завершению Великого поста, специалисты ЗАГСов наблюдают ежегодно.

„В летние месяцы планируется больше браков 24.07.2024, 24.08.2024, и для этого мы задействуем все три зала. Каждая церемония бракосочетания особенная, и мы рады за каждую пару, выбравшую Таллиннское отделение ЗАГС местом бракосочетания“, — прокомментировали в департаменте записи актов гражданского состояния.

Еще одна необычная дата, которую выбирают молодожены — это 29 февраля. К примеру, 29.02.2012 (среда) было заключено 20 браков, что подняло этот день в рейтинге самых популярных февральских дат заключения брака на 5–6 место. 29.02.2016 (понедельник) было заключено 17 браков, благодаря чему февраль занял 7–8 место по количеству заключенных браков. 29.02.2020 (суббота) — было заключено 34 брака, что сделало 29 февраля четвертым по популярности днем регистрации брака в феврале того года.

По данным Департамента статистики в Эстонии, в среднем в день в стране заключается 18 браков и расторгается 7.

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