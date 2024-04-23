В расследовании инцидентов с кабелями связи заминка: Китай еще не соизволил ответить

Осенью прошлого года повреждения получили соединяющий Эстонию и Финляндию газопровод Balticconnector, а также два кабеля связи: Эстония — Швеция и Эстония — Финляндия. Значительного продвижения в расследовании инцидентов нет. По той причине, что Китай в ответ на просьбу о правовой помощи молчит.