ЧП и криминал
23.04.2024, 18:58

В расследовании инцидентов с кабелями связи заминка: Китай еще не соизволил ответить

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Разорванный эстонско-финский кабель
Разорванный эстонско-финский кабель
ФОТО: DELFI MEEDIA

Осенью прошлого года повреждения получили соединяющий Эстонию и Финляндию газопровод Balticconnector, а также два кабеля связи: ЭстонияШвеция и Эстония — Финляндия. Значительного продвижения в расследовании инцидентов нет. По той причине, что Китай в ответ на просьбу о правовой помощи молчит.

Департамент полиции безопасности установил на эстонско-шведском кабеле связи следы человеческого воздействия, его обстоятельства проверяются в рамках того же уголовного дела, в котором расследуются повреждения эстонско-финского кабеля связи. Прокуратура подготовила ходатайство о правовой помощи к Китайской Народной Республике“, - сообщила в ноябре Прокуратура Эстонии.

Тогда говорилось, что, согласно основной версии, повреждение кабелей связи связано с судном Newnew Polar Bear, работающим под флагом Гонконга. Теплоход принадлежит китайской компании.

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