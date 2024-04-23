ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | В среду начнется потепление. В конце недели обещают +15°, а может и больше!

По прогнозу синоптиков в ночь на среду к Балтийскому региону подойдет гребень высокого давления. Ночью ожидается облачная погода с прояснениями. Местами снег, мокрый снег, дождь. Ветер южных направлений 3-9, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха -4..+2°C. Мокрые дороги станут скользкими!

В среду днем гребень высокого давления будет постепенно смещаться через страны Балтии на север. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь, возможен легкий мокрый снег. С юга будут поступать более теплые воздушные массы. Ветер южных направлений 3-8, порывами до 11 м/с, к вечеру сменит направление на восточное и ослабеет во внутренней части страны до 1-7 м/с. Температура 4..10°C. Утром дороги будут скользкими!

В четверг (25.04) с юга к Эстонии приблизится новый циклон. Он несет осадки, которые в полночь достигнут побережья Рижского залива, а после полуночи будут распространяться на Южную Эстонию и далее — на северо-запад. В основном будет идти дождь, но иногда и мокрый снег. Утро на большей части Эстонии будет дождливым. Восточный и северо-восточный ветер усилится. Температура воздуха ночью 1..+4°C, днем 4..9°C, в Юго-Восточной Эстонии — на два-три градуса выше.

В пятницу (26.04), по данным на полдень вторника, более-менее интенсивные осадки ожидаются по восточной оконечности Эстонии, на остальной территории они будут довольно скромными. Ветер юго-западный, южный, на побережье и островах — более сильный. Температура воздуха ночью 1..5, днем 5..10°C, в Южной Эстонии на пару градусов выше.

В субботу (27.04) активная часть циклона сместится на Скандинавию, но его оконечность окажет на Эстонию свое влияние — пройдут дожди, ночью местами возможен мокрый снег, ночью вероятность осадков будет выше в Западной Эстонии, днем — в Юго-Восточной Эстонии. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью 0..+6°C, днем 7..12°C, в на Востоке Эстонии термометр может показать на пару градусов выше.