"Новая волна" белорусов Эстонии: работают в IT, вовлечены в эстонский контент, устойчивы к идеологии русского мира

Значительная часть участников опроса (40,8%) проживает в Эстонии с 2015 года, еще 46,6% — с 2020 года. На вопрос „Какая тема волнует вас в первую очередь?“ почти 40% респондентов ответили „Политика“, еще 19,4% - „Международная жизнь“, тройку лидеров замыкает „Культура“ (15%). С большим отрывом следуют „Бизнес и предпринимательство“ и „Экономика“ (по 7,8%), затем „Хобби и отдых“ (5,8%) и „Спорт“ (3,9%).

Онлайн-анкетирование, в котором приняло участие более 100 белорусов новой волны, проводилось в феврале-марте 2024 года. Акцент был сделан на информационных предпочтениях аудитории, через призму которых можно также определить ценности респондентов.

В фокусе исследования так называемая „Новая волна“ – наиболее молодая и прогрессивная часть белорусского комьюнити Эстонии. Во второй половине нулевых годов текущего столетия тенденция формирования новой волны белорусов только определялась, в десятых – стала очевидной, и, наконец, наиболее активный период приходится на революционные для Беларуси события 2020-2021 годов. Одна из характерных черт этой части белорусского сообщества в Эстонии – высокий процент представителей креативного класса и прежде всего IT-специалистов, что стало результатом миграционной политики Эстонии в отношении белорусов в последние 12 лет.

„Наш исследовательский цикл о белорусской „новой волне“ в Эстонии задуман еще до войны, в 2021 году, а осенью 2022 году уже была презентована первая часть, — говорит руководитель проекта, исследователь местных сообществ Андрей Езерин. — Как раз в то время после активного периода 2020 года диаспора находилась в состоянии осмысления сделанного, определения перспективы. Этот был очень ответственный момент, шла проверка прочности связей и контактов на всех уровнях. Сегодня, на мой взгляд, многие принципиальные моменты прояснились. Важным событием для устойчивости диаспоральных процессов стало формирование коалиции „Згуртаванне“, в которую вошли девять некоммерческих организаций Эстонии, очень разных по тематике. При этом мы видим другие инициативы, группы, проекты, которые действуют по горизонтальному принципу. Я бы сказал, что сейчас определяется, отрабатывается на практике, наиболее оптимальная модель белорусской диаспоры в Эстонии“.

Белорусы новой волны довольно глубоко погружены в информационный контекст Эстонии. Больше половины опрошенных на вопрос „Как часто вы читаете/смотрите/слушаете эстонские СМИ?“ ответили „Ежедневно“, почти четверть — „Еженедельно“ и 16,5% — делают это ежемесячно.

Аудитория читает/слушает/смотрит новости и любимые передачи прежде всего на русском языке (почти 77%), на белорусском (63,1%), а также на английском (51,5%). При этом эстонским языком пользуются 19,6%, почти каждый пятый. Кажется, это невысокий показатель, но не будем забывать, что почти половина опрошенных приехали в Эстонию после 2020 года и находятся в стадии изучения эстонского языка.

Отметим, что 55,3% относительно не согласны, а 35,9% совершенно не согласны с утверждением „В эстонских СМИ много информации о жизни белорусов в Эстонии, достаточно интересных событий, ярких героев“. С этим согласились только 7,8% респондентов.

Респонденты хорошо осознают опасность информационной агрессии со стороны Российской Федерации, поэтому на вопрос „Как вы относитесь к тому, что с началом войны в Украине в Эстонии прекратилось вещание российских телеканалов и функционирование некоторых интернет-ресурсов“ почти 70% восприняли ограничения положительно, а 26,7% сомневаются в эффективности таких действий, „потому что средств для их обхода достаточно“, и только 5% не видят в этих каналах информации опасности для эстонского государства.

Белорусы продолжают активно следить за событиями внутри Беларуси, а также за новостями белорусской диаспоры. На вопрос „Какие аспекты жизни белорусских диаспор в других странах могут вас заинтересовать?“ были получены следующие ответы: „Кейсы о защите интересов белорусов“ — 71,8%; „Интеграция белорусов в общество принимающей страны“ — 61,2%. Важно отметить, что абсолютное большинство опрошенных не доверяют государственным СМИ Беларуси, при этом лояльность к белорусским демократическим медиа довольно высокая, хотя и с некоторыми оговорками.