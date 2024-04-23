Полиция: из-за выпавшего снега аварий было мало

Во многих сегодняшних дорожно-транспортных происшествиях свою роль сыграли погода и скользкая дорога, отмечают в Департаменте полиции погранохраны. К примеру, в районе 8 утра поступило сообщение, в столице на остановке общественного транспорта Lövenruh автомобиль врезался в троллейбус, поскольку не смог вовремя затормозить. Утром на шоссе Таллинн-Пярну-Икла в волости Сауэ столкнулись грузовой и легковой автомобили. Водитель легкового автомобиля потерял управление и столкнулся с фургоном, ехавшим в соседнем ряду. В 10 утра поступило сообщение с дороги Козе-Ягала, где столкнулись два автомобиля. Понадобилась помощь полиции в регулировке транспорта, поскольку из-за аварии движение в одном направлении было затруднено. Скорая доставила 45-летнюю женщину в больницу на контроль.

При этом в полиции отмечают, что аварий именно из-за погодных условий и скользких дорог сегодня было довольно мало. „На данный момент у нас нет сообщений о том, что кто-то серьезно пострадал в результате аварии“, — рассказывает RusDelfi лейтенант полиции Пауль Пихельгас. — Участники дорожного движения справились с резкими изменениями условий вождения“.

В полиции рекомендуют водителям следить за обстановкой на дороге на странице tarktee.ee. „Поскольку нынешняя погода по всем прогнозам продлится до конца недели, мы рекомендуем воздержаться от поездок тем водителям, которые уже успели поменять резину на летнюю. Всем следует проявить терпение и снова вспомнить зимний стиль вождения“, — отметил Пауль Пихельгас.