Inbank дурит клиентов? Фирма обещала покупателям магазина техники рассрочку по кампании, но цена оказалась в несколько раз выше обычной

OnOff совместно с Inbank предложили клиентам две рассрочки: обычную рассрочку под 9,9% и рассрочку под 0% (в рамках акции). Однако при сравнении этих предложений оказалось, что рассрочка с процентной ставкой 0% обойдется значительно дороже, чем обычная рассрочка с процентной ставкой 9,9%, предлагаемая Inbank. Первое предложение стоит дороже из-за гораздо более высокой ежемесячной административной платы.

Разве это не обман потребителя? В Inbank с таким утверждением не согласны. „Inbank предлагает клиентам OnOff несколько способов оплаты, из которых клиент может выбрать подходящий ежемесячный платеж в зависимости от стоимости корзины покупок. Помимо двух видов оплаты в рассрочку, клиенты также могут выбрать способ оплаты „Оплата 10 частями без дополнительной платы“, который действует для отдельных продуктов“, - объясняет Биргит Листманн, представитель Inbank Eesti.