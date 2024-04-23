23.04.2024, 20:42
Inbank дурит клиентов? Фирма обещала покупателям магазина техники рассрочку по кампании, но цена оказалась в несколько раз выше обычной(6)
Читайте, на что обращать внимание в договоре!
ФОТО: | Õhtuleht
Клиенты магазина техники OnOff были рады тому, что Inbank предлагает при покупке товаров рассрочку с очень хорошей процентной ставкой. Однако вскоре стало ясно, что это невыгодная сделка, пишет Delfi Ärileht.
OnOff совместно с Inbank предложили клиентам две рассрочки: обычную рассрочку под 9,9% и рассрочку под 0% (в рамках акции). Однако при сравнении этих предложений оказалось, что рассрочка с процентной ставкой 0% обойдется значительно дороже, чем обычная рассрочка с процентной ставкой 9,9%, предлагаемая Inbank. Первое предложение стоит дороже из-за гораздо более высокой ежемесячной административной платы.