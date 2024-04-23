ГРАФИКИ | Кого народ хочет видеть в кресле премьера? Рейтинг Каллас пошел вверх. Кылварт - самый популярный кандидат в Таллинне

Согласно результатам свежего опроса о том, кого граждане Эстонии хотели бы видеть премьер-министром, поддержка Каи Каллас в марте выросла с 15 до 19 процентов. Позиции других потенциальных кандидатов в премьер-министры особо не изменились. Председатель партии Isamaa Урмас Рейнсалу по-прежнему остается самым популярным кандидатом на пост премьер-министра — как в марте, так и сейчас его поддержка составляет 25%.