23.04.2024, 15:11
ГРАФИКИ | Кого народ хочет видеть в кресле премьера? Рейтинг Каллас пошел вверх. Кылварт - самый популярный кандидат в Таллинне(23)
ФОТО: | Delfi Meedia
Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) показала лучший результат за последние шесть месяцев и сократила отставание от председателя партии Isamaa Урмаса Рейнсалу до 6%. Однако Рейнсалу по-прежнему пользуется наибольшей популярностью как потенциальный премьер-министр.
Согласно результатам свежего опроса о том, кого граждане Эстонии хотели бы видеть премьер-министром, поддержка Каи Каллас в марте выросла с 15 до 19 процентов. Позиции других потенциальных кандидатов в премьер-министры особо не изменились. Председатель партии Isamaa Урмас Рейнсалу по-прежнему остается самым популярным кандидатом на пост премьер-министра — как в марте, так и сейчас его поддержка составляет 25%.