Новости Эстонии
23.04.2024, 15:11

ГРАФИКИ | Кого народ хочет видеть в кресле премьера? Рейтинг Каллас пошел вверх. Кылварт - самый популярный кандидат в Таллинне

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Herman Kelomees
herman.kelomees@delfi.ee
Редактор: Jete-Ri Jõesaar
Поддержка Каи Каллас за месяц значительно выросла
Поддержка Каи Каллас за месяц значительно выросла
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) показала лучший результат за последние шесть месяцев и сократила отставание от председателя партии Isamaa Урмаса Рейнсалу до 6%. Однако Рейнсалу по-прежнему пользуется наибольшей популярностью как потенциальный премьер-министр.

Согласно результатам свежего опроса о том, кого граждане Эстонии хотели бы видеть премьер-министром, поддержка Каи Каллас в марте выросла с 15 до 19 процентов. Позиции других потенциальных кандидатов в премьер-министры особо не изменились. Председатель партии Isamaa Урмас Рейнсалу по-прежнему остается самым популярным кандидатом на пост премьер-министра — как в марте, так и сейчас его поддержка составляет 25%.

Рейтинг председателя Центристской партии Михаила Кылварта составляет 14% (согласно предыдущему аналогичному опросу было 15%), лидера Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартина Хельме — 12% (13%), руководителя Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса — 6% (7%), председателя партии Eesti 200 Маргуса Цахкна — 4% (3%).

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