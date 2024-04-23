Пяртель-Пеэтер Пере о снегопаде: процесс уборки требует времени!

„Город был готов к снегопаду еще вчера“, - заявил Пере (Партия реформ). „В час ночи начались спецработы по посыпке дорог. Сам снегопад усилился в половине четвертого утра. На данный момент работами занимаются более 70 человек“, - сказал Пере около 10 часов утра. Он дополнил, что из техники на дорогах 34 трактора и множество разбрасывателей. В частности, четыре разбрасывателя работают на тротуарах, а 35 — на подъездных дорогах.

„Люди и техника вышли вовремя. Но идет снег! И никогда не будет такого, чтобы когда идет снег, на следующий день все было чисто“, - сказал он, добавив, что процесс требует времени. Пере добавил, что план на предстоящий зимний сезон ясен, так что все тротуары также будут очищены городом. Это одна из главных целей новой правящей коалиции. Вице-мэр пояснил, что для этого будет организован соответствующий тендер, который готовится заранее. По словам Пере, в ближайшее время возможности бюджета будут пересмотрены.