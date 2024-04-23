23.04.2024, 13:50
Пяртель-Пеэтер Пере о снегопаде: процесс уборки требует времени!(20)
Таллиннец: дорога из Пирита засыпана снегом
ФОТО: Delfi Meedia
Посреди ночи пошел снег, который до сих пор вызывает серьезные трудности с движением на дорогах Таллинна. Вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере, ответственный за коммунальную сферу, рассказал, что уборка снега идет полным ходом.
„Город был готов к снегопаду еще вчера“, - заявил Пере (Партия реформ). „В час ночи начались спецработы по посыпке дорог. Сам снегопад усилился в половине четвертого утра. На данный момент работами занимаются более 70 человек“, - сказал Пере около 10 часов утра. Он дополнил, что из техники на дорогах 34 трактора и множество разбрасывателей. В частности, четыре разбрасывателя работают на тротуарах, а 35 — на подъездных дорогах.