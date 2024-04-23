Министр внутренних дел в Пюхтице: все связи с Москвой должны быть разорваны

По словам Ляэнеметса, государство принимает меры против террористического режима Москвы, а не против православных верующих в Эстонии. „Государство обязано защищать население Эстонии от последствий террористического режима. Между Московским патриархатом и Эстонской православной церковью Московского патриархата существует каноническая связь — они являются частью одного целого и находятся в строгом подчинении. Цель государства — разорвать все отношения, канонические и юридические, здешних религиозных общин с Москвой. Это то, что мы сегодня обсуждали с руководителем монастыря“.

По словам Ляэнеметса, прием в монастыре был теплым и открытым: министр объяснил, почему эстонское государство считает позицию Московского патриархата неприемлемой, а игуменья рассказала о позиции монастыря и его отношениях с Московским патриархатом. „Игуменья заверила меня, что для них заявления патриарха Кирилла ни к чему не обязывают, но я уверен, что обе стороны понимают всю сложность ситуации. Согласно светскому законодательству, отделение монастыря от Московского патриархата не представляет сложности, но с точки зрения церковного права ситуация гораздо сложнее“, — сказал Ляэнеметс.

По словам министра, государство в сотрудничестве с Церковью ищет юридически и канонически грамотные решения, которые бы навсегда исключили возможность ассоциировать монахинь Пюхтицкого монастыря с распространенными Московским патриархатом заявлениями, оправдывающими войну и насилие. „Пока не будут найдены новые решения, монастырь будет продолжать свою обычную деятельность“, — подчеркнул министр внутренних дел.

Напомним, что монастырь находится в прямом подчинении патриарха Московского Кирилла и управляется игуменьей Филаретой.