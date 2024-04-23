Министр внутренних дел в Пюхтице: все связи с Москвой должны быть разорваны(48)
Сегодня утром министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс посетил ставропигиальный монастырь Успения Божией Матери в Пюхтице. Цель визита - встреча с настоятельницей монастыря игуменьей Филаретой, чтобы обсудить нынешние отношения монастыря с Московским патриархатом и будущее монастыря в ситуации, когда отношения с Московским патриархатом придется разорвать.
По словам Ляэнеметса, государство принимает меры против террористического режима Москвы, а не против православных верующих в Эстонии. „Государство обязано защищать население Эстонии от последствий террористического режима. Между Московским патриархатом и Эстонской православной церковью Московского патриархата существует каноническая связь — они являются частью одного целого и находятся в строгом подчинении. Цель государства — разорвать все отношения, канонические и юридические, здешних религиозных общин с Москвой. Это то, что мы сегодня обсуждали с руководителем монастыря“.
По словам Ляэнеметса, прием в монастыре был теплым и открытым: министр объяснил, почему эстонское государство считает позицию Московского патриархата неприемлемой, а игуменья рассказала о позиции монастыря и его отношениях с Московским патриархатом. „Игуменья заверила меня, что для них заявления патриарха Кирилла ни к чему не обязывают, но я уверен, что обе стороны понимают всю сложность ситуации. Согласно светскому законодательству, отделение монастыря от Московского патриархата не представляет сложности, но с точки зрения церковного права ситуация гораздо сложнее“, — сказал Ляэнеметс.
По словам министра, государство в сотрудничестве с Церковью ищет юридически и канонически грамотные решения, которые бы навсегда исключили возможность ассоциировать монахинь Пюхтицкого монастыря с распространенными Московским патриархатом заявлениями, оправдывающими войну и насилие. „Пока не будут найдены новые решения, монастырь будет продолжать свою обычную деятельность“, — подчеркнул министр внутренних дел.
Напомним, что монастырь находится в прямом подчинении патриарха Московского Кирилла и управляется игуменьей Филаретой.
Патриарх Русской православной церкви Кирилл 27 марта 2024 года призвал к священной войне, жертвой которой станет и западный мир, находящийся под влиянием „сатанизма“. Это означает агрессивную конфронтацию с европейским пространством ценностей. Как, по словам патриарха Московского, Украина должна быть частью Русского мира, так и, согласно заявлению, все так называемое постсоветское пространство, включая Эстонию, входит в сферу влияния Российской Федерации. Таким образом, суть империалистического обращения сводится к тому, что Эстония — это не независимое государство, а часть Русского мира, а значит, и часть российской сферы влияния. Таким образом, Московский патриархат посылает православным Московского патриархата, живущим в Эстонии, сигнал о том, что Эстония — часть враждебного западного мира, против которого объявлена священная война.
В ответ на заявление Патриарха Кирилла в Рийгикогу поступило предложение объявить Московский патриархат спонсором террористической военной агрессии Российской Федерации. Заявление было внесено в повестку дня пленарного заседания Рийгикогу, а окончательное голосование состоится 2 мая. Если это заявление будет принято, то религиозные общины Эстонии, непосредственно подчиняющиеся Московскому патриархату, окажутся перед серьезным выбором. Но оно, безусловно, затронет и десятки приходов и церквей Эстонии, косвенно подчиняющихся Московскому патриархату - Эстонскую православную церковь Московского патриархата.
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