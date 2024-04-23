Метеоролог Айн Каллис о снегопаде в апреле: в недавнем прошлом бывали годы, когда снежный покров достигал 50 сантиметров!

„Может ли быть худший Юрьев день (23 апреля - день Святого Георгия, или Юрьев день - прим. ред)?“ — вздыхает пессимист. „Может, еще как может!“ — утешает оптимистичный климатолог, размышляя о климатической истории Эстонии. Ведь апрель – самый весенний весенний месяц (к тому же это месяц шуток!), и в здешних краях может произойти все что угодно: от солнца до грозы, от снега до паводка.