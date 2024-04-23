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23.04.2024, 13:00

Метеоролог Айн Каллис о снегопаде в апреле: в недавнем прошлом бывали годы, когда снежный покров достигал 50 сантиметров!

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Айн Каллис
Главный специалист Агентства окружающей среды
Апрельский снег
Апрельский снег
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Апрель традиционно является для Эстонии месяцем неожиданностей, пишет климатолог Айн Каллис.

„Может ли быть худший Юрьев день (23 апреля - день Святого Георгия, или Юрьев день - прим. ред)?“ — вздыхает пессимист. „Может, еще как может!“ — утешает оптимистичный климатолог, размышляя о климатической истории Эстонии. Ведь апрель – самый весенний весенний месяц (к тому же это месяц шуток!), и в здешних краях может произойти все что угодно: от солнца до грозы, от снега до паводка.

Ровно год назад, в Тыравере было выше 21 градуса, сегодня утром было не так (градусник показывал ноль). Но зато нам в Тарту повезло со снегом - земля (утром) чуть беловатая. Однако снежная карта на сайте Агентства окружающей среды выполнена в истинно зимнем стиле - чисто синего цвета и показывает сильный снегопад в северных регионах. Жуть!

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