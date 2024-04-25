Исследование: в Эстонии изменилось отношение к жертвам семейного насилия и торговли людьми
Результаты исследования Департамента социального страхования показали, что за последние десять лет в Эстонии значительно вырос уровень информированности населения по темам семейного насилия и торговли людьми. И осведомленность о том, кого можно считать жертвой, а также собственно поддержка жертв стали заметнее.
Исследование по вопросам осведомленности о гендерном насилии и торговле людьми было проведено среди жителей Эстонии старше 15 лет с целью изучить актуальные установки и информированность людей, и сравнить данные с результатами аналогичных опросов 2014 и 2016 годов.
«Результаты отражают изменения, произошедшие в обществе за последние десять лет, - говорит руководитель отдела помощи жертвам и профилактических услуг Кайре Тамм. - Люди стали лучше различать разные виды насилия, отношение к жертвам стало более бережным. Выросла доля людей, готовых в ситуациях насилия вмешаться и прийти на помощь. Бережное отношение очень важно для прошедших через насилие людей. Когда в обществе преобладают поддерживающие и не обвиняющие жертв установки, им легче обращаться за помощью и делиться своей бедой».
Исследование показало, что люди значительно лучше стали распознавать семейное насилие. Если в ранее проведенных опросах некоторые проявления насилия в близких отношениях таковыми считала почти половина населения, то в 2024 году все описанные ситуации почти 80% респондентов сочли насилием в легкой или тяжелой форме. Особого внимания заслуживает то, насколько изменилось отношение к моментам, когда один партнер запрещает другому общаться с друзьями или начинает контролировать покупки и банковский счет. К сегодняшнему дню такое поведение насильственным считают соответственно 78% и 81% опрошенных.
Подверглось изменениям и отношение к жертвам семейного насилия. Если ранее вину за жертвой частично усматривала почти половина населения, то в 2024 году этот процент упал до 38. Уменьшилась доля людей, считающих семейное насилие внутрисемейными делами, в которые сторонним людям не положено вмешиваться. Если в 2014 году 22% жителей считали насилие внутренним делом семьи, то к 2024 году этот показатель упал до 10%.
Значительные изменения претерпела тема сексуализированного насилия. Хотя более ранние опросы не включали в себя описание подобных ситуаций в подробностях, показатели 2024 года указывают на некоторое улучшение положения. К сожалению, по-прежнему распространено отношение, перекладывающее вину на жертв: 38% жителей находят, что женщины своим выбором одежды сами провоцируют изнасилование (в 2014 году так считали 47%). Также реже стали считать, что содержащиеся в тюремном заключении люди заслуживают быть изнасилованными (в 2014 году такого мнения придерживались 17%, в 2024 году уже 6%).
Большая часть населения считает сексуализированное насилие, в том числе изнасилование, принудительный физический контакт с сексуальным партнером, тяжелой формой насилия. Общество твердо поддерживает жертв сексуализированного насилия, 99% согласны с тем, что жертвы изнасилования нуждаются в помощи и поддерживающих услугах.
Связанное с торговлей людьми насилие понимается сегодня обществом несколько лучше.
То, когда людям не платят обещанную заработную плату или когда при приеме на работу отбирают удостоверяющие личность документы, воспринимается как насильственная ситуация соответственно 84% и 87% населения. Кайре Тамм добавляет, что отношение общества к насилию важно знать для понимания, какие факторы влияют на распространение насилия и как достучаться до конкретных целевых групп, легче воспринимающих насилие и на которых стоит больше сфокусировать профилактическую деятельность.
Работа над повышением информированности о предназначенных для жертв поддерживающих услугах приносит свои плоды. Около 92% знают по крайней мере об одном учреждении, где жертве могут помочь, больше всего людям знакомы женские опорные центры (78%) и служба помощи жертвам при Департаменте социального страхования (55%).
Можно сказать, что за минувшие годы люди лучше стали разбираться в вопросах семейного насилия, сексуализированного насилия, разных формах торговли людьми и стали больше поддерживать жертв.
Также стали лучше разбираться в спектре предлагаемых поддерживающих услуг, предназначенных для помощи и защиты жертвы. Эти изменения указывают на позитивную динамику в установках и информированности жителей страны, что является важным шагом в снижении и профилактике насилия.
Исследование базируется на результатах опроса населения, целевой группой стали все жители Эстонии старше 15 лет. Данные были собраны в ходе телефонного опроса представительной выборки в период 24.01–15.02.2024. В опросе приняли участие 1007 человек. Анализ результатов провела координатор Департамента социального страхования Айлен Ланг. Опрос был осуществлен из средств проекта «Развитие системы поддержки жертв» в рамках программы 2014-2021 гг. «Местное развитие и снижение бедности» финансового механизма Европейской экономической зоны и Норвегии.
Подробно с исследованием можно ознакомиться тут: Uuringud | Sotsiaalkindlustusamet
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