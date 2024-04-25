Исследование: в Эстонии изменилось отношение к жертвам семейного насилия и торговли людьми

Исследование по вопросам осведомленности о гендерном насилии и торговле людьми было проведено среди жителей Эстонии старше 15 лет с целью изучить актуальные установки и информированность людей, и сравнить данные с результатами аналогичных опросов 2014 и 2016 годов.

«Результаты отражают изменения, произошедшие в обществе за последние десять лет, - говорит руководитель отдела помощи жертвам и профилактических услуг Кайре Тамм. - Люди стали лучше различать разные виды насилия, отношение к жертвам стало более бережным. Выросла доля людей, готовых в ситуациях насилия вмешаться и прийти на помощь. Бережное отношение очень важно для прошедших через насилие людей. Когда в обществе преобладают поддерживающие и не обвиняющие жертв установки, им легче обращаться за помощью и делиться своей бедой».

Исследование показало, что люди значительно лучше стали распознавать семейное насилие. Если в ранее проведенных опросах некоторые проявления насилия в близких отношениях таковыми считала почти половина населения, то в 2024 году все описанные ситуации почти 80% респондентов сочли насилием в легкой или тяжелой форме. Особого внимания заслуживает то, насколько изменилось отношение к моментам, когда один партнер запрещает другому общаться с друзьями или начинает контролировать покупки и банковский счет. К сегодняшнему дню такое поведение насильственным считают соответственно 78% и 81% опрошенных.

Подверглось изменениям и отношение к жертвам семейного насилия. Если ранее вину за жертвой частично усматривала почти половина населения, то в 2024 году этот процент упал до 38. Уменьшилась доля людей, считающих семейное насилие внутрисемейными делами, в которые сторонним людям не положено вмешиваться. Если в 2014 году 22% жителей считали насилие внутренним делом семьи, то к 2024 году этот показатель упал до 10%.