Снегопад в Таллинне оставил жителей без такси

Сегодня утром 23 апреля жители столицы проснулись в настоящей снежной сказке, газоны и деревья приоделись в снежную шубку. Автовладельцы, которые успели поменять зимнюю резину на летнюю, рассудили, что в ситуации снежного коллапса лучше воспользоваться услугами такси. Однако удалось это не всем: диспетчер Forus Takso по телефону сообщила, что свободных бортов нет, и ожидание может составить до трех часов.

Фирма Bongo takso, после длительного ожидания на линии, так же сообщила, что все машины заняты. „Не могу назвать вам примерное время ожидания“ - ответила диспетчер.

Телефонная линия фирмы Tallink оказалась перегруженной, ответа пришлось ждать 4 минуты. Свободные машины у фирмы (с зимней резиной, как подчеркнула диспетчер) есть, но время прибытия к клиенту увеличено до 20-25 минут в среднем.

Такси Bolt работает, однако тарифы из-за погодных условия выше среднего. Обычная поездка подорожала в 1,5-2 раза. При этом приостановлена аренда самокатов и велосипедов.

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