ЧП и криминал
23.04.2024, 10:30

Транспортный департамент: на дорогах несколько сотен единиц техники, самые сложные условия — на севере и западе Эстонии

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На Рохунеэме автобус V1 съехал с дороги, джип пытается его вытащить
На Рохунеэме автобус V1 съехал с дороги, джип пытается его вытащить
ФОТО: Maili Peetersoo | Erakogu

Глава Центра управления движением Транспортного департамента Сийм Вайкмаа рассказал радионовостям ERR, что самая сложная ситуация сложилась в Северной и Западной Эстонии, где все еще идет снег и мокрый снег, а температура на дорогах ниже нуля.

„Всего по всей Эстонии работает несколько сотен снегоуборочных машин“, — подтвердил Вайкмаа. Основное внимание уделяется главным дорогам, которые расчищают от снега и посыпают солью.

Вайкмаа напомнил автомобилистам о том, что на летней резине на шоссе выезжать не стоит.

По его словам, они были готовы к сложным погодным условиям. „Это не было неожиданностью, и дорожные стражи вышли „в поля“ в полном составе. Они следят за прогнозами“, — сказал Вайкмаа.

Насколько он знает, полностью непроходимых дорог сегодня не случилось, хотя на некоторых развязках и подъемах были проблемы.

В Виймси пытаются помочь попавшему в беду автобусу:

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