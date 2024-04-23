Транспортный департамент: на дорогах несколько сотен единиц техники, самые сложные условия — на севере и западе Эстонии

„Всего по всей Эстонии работает несколько сотен снегоуборочных машин“, — подтвердил Вайкмаа. Основное внимание уделяется главным дорогам, которые расчищают от снега и посыпают солью.

Вайкмаа напомнил автомобилистам о том, что на летней резине на шоссе выезжать не стоит.

По его словам, они были готовы к сложным погодным условиям. „Это не было неожиданностью, и дорожные стражи вышли „в поля“ в полном составе. Они следят за прогнозами“, — сказал Вайкмаа.

Насколько он знает, полностью непроходимых дорог сегодня не случилось, хотя на некоторых развязках и подъемах были проблемы.

В Виймси пытаются помочь попавшему в беду автобусу:

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