Майлис Репс выступила с последним словом. Ее защитники настаивают на оправдательном приговоре и компенсации в размере 260 000 евро

Защитники Майлис Репс Андри Рохтла и Пауль Керес , руководствуясь Законом о компенсации ущерба, причиненного в ходе обвинительного производства (SKHS), настаивают на том, чтобы государство компенсировало ущерб их подзащитной. Они привели следующие аргументы.

Во-первых, защитники ходатайствуют о выплате финансовой компенсации за то, что из-за предъявленного обвинения она не смогла продолжить работу в Рийгикогу. Размер этой компенсации составляет 259 527,36 евро, что соответствует зарплате члена парламента за четыре года.