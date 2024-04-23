23.04.2024, 12:15
Майлис Репс выступила с последним словом. Ее защитники настаивают на оправдательном приговоре и компенсации в размере 260 000 евро(20)
ФОТО: | Delfi Meedia
Защищающие Майлис Репс адвокаты настаивают, в частности, на том, чтобы ей выплатили компенсацию за то, что бывший прокурор Денис Часовских, выступая в программе ERR „Ringvaade“, рассказал о предъявленных политику обвинениях, пишет портал Delfi.
Защитники Майлис Репс Андри Рохтла и Пауль Керес, руководствуясь Законом о компенсации ущерба, причиненного в ходе обвинительного производства (SKHS), настаивают на том, чтобы государство компенсировало ущерб их подзащитной. Они привели следующие аргументы.