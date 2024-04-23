Новости Эстонии
23.04.2024, 12:15

Майлис Репс выступила с последним словом. Ее защитники настаивают на оправдательном приговоре и компенсации в размере 260 000 евро

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Защитники Майлис Репс Пауль Керес (слева) и Андри Рохтла ходатайствуют о возмещении ущерба государством.
Защитники Майлис Репс Пауль Керес (слева) и Андри Рохтла ходатайствуют о возмещении ущерба государством.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Защищающие Майлис Репс адвокаты настаивают, в частности, на том, чтобы ей выплатили компенсацию за то, что бывший прокурор Денис Часовских, выступая в программе ERR „Ringvaade“, рассказал о предъявленных политику обвинениях, пишет портал Delfi.

Защитники Майлис Репс Андри Рохтла и Пауль Керес, руководствуясь Законом о компенсации ущерба, причиненного в ходе обвинительного производства (SKHS), настаивают на том, чтобы государство компенсировало ущерб их подзащитной. Они привели следующие аргументы.

Во-первых, защитники ходатайствуют о выплате финансовой компенсации за то, что из-за предъявленного обвинения она не смогла продолжить работу в Рийгикогу. Размер этой компенсации составляет 259 527,36 евро, что соответствует зарплате члена парламента за четыре года.

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