В связи со снегопадом работы спасателям прибавилось: деревья падают на дороги и крыши домов

Около 4 часов в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Юкснурме волости Саку на улице Пяхкли на дом обрушилась сосна. На помощь поспешила добровольная команда Саку, спасатели которой увидели, что, к счастью, дерево не сломалось о дом полностью, но некоторые крупные ветки склонились на крышу под тяжестью мокрого снега. Спасатели удалили ветки с помощью бензопилы.

В 5:48 спасатели отправились в деревню Пудисоо волости Куусалу, где на дорогу Куусалу-Леэси упало дерево и перекрыло оба направления движения. Добровольные спасатели Колга распилили дерево на куски и около 6 часов освободили дорогу.

Около 8 часов спасателей вызвали на шоссе Пиритале-Козе, которое перекрыла упавшая большая сосна.

„Перед началом поездки необходимо ознакомиться с дорожными условиями, выбрать скорость движения, соответствующую дорожным условиям, и соблюдать большее расстояние, чем обычно. Поскольку на многих автомобилях уже стоит летняя резина, езда в таких условиях значительно увеличивает риск попасть в дорожно-транспортное происшествие. В случае сильного мокрого снега стоит рассмотреть возможность переноса поездки, если это возможно“, — предупреждают в Спасательном департаменте.

Департамент окружающей среды сообщает, что сегодня, 23 апреля, в Харьюмаа пройдет сильный снегопад с мокрым снегом. Температура воздуха по-прежнему будет близка к 0°C, а дороги могут быть скользкими.

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