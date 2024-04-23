Новости Эстонии
23.04.2024, 09:25

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | В течение дня будет идти снег, мокрый снег, а также дождь. На дорогах возможна гололедица

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Ситуация на дорогах.
Ситуация на дорогах.
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Сегодня сохранится холодная и снежная погода. Во второй половине недели ожидается потепление, осадки сократятся, сообщает Maaleht.

Во вторник, 23 апреля, область низкого давления смещается через Вирумаа на восточную часть Финляндии. На ее периферии ночью у нас пошел дождь и мокрый снег, к утру осадки перешли в снег, днем в основном будет идти снег и мокрый снег, только в Восточной Эстонии, кроме снега, возможен дождь. К вечеру осадки поредеют. После полуночи ветер постепенно сменил направление на западное и северо-западное, днем порывами ветер будет дуть со скоростью 15, на побережье 17 м/с, в Финском заливе до 209 м/с. Днем температура воздуха составит от 0 до 4 градусов.

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пойдет снег, мокрый снег и дождь. Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 3-9, порывами 12, на побережье южный и юго-западный ветер 6-11, порывами до 15 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха -3..+2 градуса.

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