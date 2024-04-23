ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | В течение дня будет идти снег, мокрый снег, а также дождь. На дорогах возможна гололедица

Во вторник, 23 апреля, область низкого давления смещается через Вирумаа на восточную часть Финляндии. На ее периферии ночью у нас пошел дождь и мокрый снег, к утру осадки перешли в снег, днем в основном будет идти снег и мокрый снег, только в Восточной Эстонии, кроме снега, возможен дождь. К вечеру осадки поредеют. После полуночи ветер постепенно сменил направление на западное и северо-западное, днем порывами ветер будет дуть со скоростью 15, на побережье 17 м/с, в Финском заливе до 209 м/с. Днем температура воздуха составит от 0 до 4 градусов.