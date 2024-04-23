23.04.2024, 09:25
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | В течение дня будет идти снег, мокрый снег, а также дождь. На дорогах возможна гололедица(2)
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ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня сохранится холодная и снежная погода. Во второй половине недели ожидается потепление, осадки сократятся, сообщает Maaleht.
Во вторник, 23 апреля, область низкого давления смещается через Вирумаа на восточную часть Финляндии. На ее периферии ночью у нас пошел дождь и мокрый снег, к утру осадки перешли в снег, днем в основном будет идти снег и мокрый снег, только в Восточной Эстонии, кроме снега, возможен дождь. К вечеру осадки поредеют. После полуночи ветер постепенно сменил направление на западное и северо-западное, днем порывами ветер будет дуть со скоростью 15, на побережье 17 м/с, в Финском заливе до 209 м/с. Днем температура воздуха составит от 0 до 4 градусов.