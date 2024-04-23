Ночью в Таллинне выпал снег. Этот снегопад станет первым пробным камнем для столичной мэрии, обещавшей отличную коммунальную услугу

Ночью в Таллинне было около 0 градусов, столицу накрыл толстый снежный покров, пишет издание Maaleht.

Сегодня обещают преимущественно облачную погоду, пойдет снег, мокрый снег, дождь, возможна метель. К вечеру осадки поредеют, в Западной Эстонии возможны отдельные прояснения.

Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10, порывами до 15, на побережье 7-12, порывами до 19 м/с. Температура воздуха от нуля до 4 градусов.

Уже завтра потеплеет, днем в Таллинне воздух прогреется до 8 градусов.

На проходивших в Таллинне коалиционных переговорах четыре партии решили, что город постепенно возьмет на себя обязанность убирать снег.

Недавно новый правящий союз принял решение, что следующей зимой город сам будет очищать улицы от снега. Но пока обещание, на реализацию которого потребуется очень солидная сумма, кочует из одного кабинета в другой, и никто не знает, где взять несколько десятков миллионов евро.

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