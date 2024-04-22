ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ | До 7 лет и штраф в миллион. Двое жителей Нарвы попались в России с поличным

На таможенном посту МАПП Ивангород Кингисеппскими таможенниками совместно с оперативными сотрудниками отдела уголовного розыска задержаны двое лиц без гражданства, постоянно проживающие Нарве Мужчины пытались пронести психотропные вещества из Российской Федерации в Эстонскую Республику. Сообщается, что оба мужчины являются безработными.

У подозреваемых в контрабанде изъята смесь, содержащая производное катинона (αPVP) массой 2,92 г, которая среди сбытчиков и потребителей наркотиков называется „солью“, пояснил начальник отдела по борьбе с наркотиками Кингисеппской таможни Эдуард Жеребков.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств и психотропных веществ. Задержанным мужчинам грозит лишение свободы от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей (чуть более 10 000 евро) либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет.

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