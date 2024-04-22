Алар Карис: свободой вероисповедания нельзя оправдывать военные преступления

Президент Карис написал в социальных сетях, что каждый житель Эстонии должен иметь возможность посещать церковь и быть активным в своей общине. „Наше государство не будет закрывать церкви и распускать общины“, — подчеркнул он.

„Но свобода вероисповедания не может быть оправдывающей военные преступления. То, что происходит в Украине, является преступлением против украинского государства и его народа. Это отказ от принципов добра и милосердия, выбор зла и насилия. Лояльный Кремлю церковный лидер, который оправдывает и даже провоцирует войну, начатую Кремлем, и который поддерживает агрессию России против соседней страны, также бросает тень на эстонских православных. Эта тень несправедлива по отношению к нашим соотечественникам“, — написал Карис.