Новости Эстонии
22.04.2024, 18:57

Алар Карис: свободой вероисповедания нельзя оправдывать военные преступления

 (1)
Katre-Liis Võhma
По мнению Ляэнеметса, вопрос о связи русской православной церкви с Москвой является не только юридическим, но и содержательным.
По мнению Ляэнеметса, вопрос о связи русской православной церкви с Москвой является не только юридическим, но и содержательным.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс встретился сегодня с президентом Аларом Карисом, чтобы обсудить вопросы безопасности Эстонии, в частности, связи русской православной церкви с Москвой.

Президент Карис написал в социальных сетях, что каждый житель Эстонии должен иметь возможность посещать церковь и быть активным в своей общине. „Наше государство не будет закрывать церкви и распускать общины“, — подчеркнул он.

„Но свобода вероисповедания не может быть оправдывающей военные преступления. То, что происходит в Украине, является преступлением против украинского государства и его народа. Это отказ от принципов добра и милосердия, выбор зла и насилия. Лояльный Кремлю церковный лидер, который оправдывает и даже провоцирует войну, начатую Кремлем, и который поддерживает агрессию России против соседней страны, также бросает тень на эстонских православных. Эта тень несправедлива по отношению к нашим соотечественникам“, — написал Карис.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии