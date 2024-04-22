Полиция: на дорогах произошли десятки аварий. Принесет ли вторник водителям облегчение?
Сегодня на дорогах Эстонии произошли десятки аварий, некоторые люди были доставлены в больницы. В ближайшее время изменений не ожидается, сложные погодные и дорожные условия сохранятся в течение всей недели.
Андрес Тийк, оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны (PPA), сообщил Delfi, что с полуночи до 14:00 сегодняшнего дня в полицию поступили сообщения о 27 авариях. „Большинство дорожно-транспортных происшествий привели к материальному ущербу. К сожалению, были и аварии с пострадавшими“.
Он рассказал, что в 5.35 утра в Центр экстренной помощи поступило сообщение о том, что в Козе автомобиль BMW съехал с дороги и перевернулся через крышу. На момент прибытия спасателей в машине никого не было, водитель находился на расстоянии. Пострадавшего мужчину доставили в больницу. Все точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия пока выясняются
В 8.23 утра поступило сообщение о том, что в деревне Метсакиви в Пейпсияэрской волости Тартумаа 62-летняя женщина съехала на своем автомобиле с дороги в кювет, и машина перевернулась на крышу. Водитель был трезв и имел водительское удостоверение. Женщина была доставлена на машине скорой помощи в больницу для обследования. По предварительной информации, женщина съехала с дороги из-за плохих дорожных условий.
„По всей Эстонии установились зимние погодные условия - сильный снег и мокрый снег. Мы призываем всех, у кого автомобили оснащены летними шинами, по возможности отложить поездки на некоторое время или воспользоваться альтернативными видами транспорта, — предупредил Тийк. - При движении по заснеженным и скользким дорогам будьте внимательны, соблюдайте достаточную дистанцию и не превышайте скорость!“
Департамент транспорта Эстонии ранее сообщил, что зимние условия сохранятся в течении всей недели. Дополнительную информацию о дорожных условиях можно просмотреть на портале tarktee.ee перед отправлением в поездку.
Что касается сегодняшнего и завтрашнего дня, то, как сообщается на странице Агентства окружающей среды в Facebook, дождь и снег будут двигаться из Восточной Эстонии на запад. Ветер северный 5-11 м/с, порывами до 15 м/с, на островах и побережьях 10-15 м/с, порывами до 21 м/с. К вечеру ветер ослабеет и повернет на северо-запад.
Предстоящая ночь будет пасмурной. Пройдет дождь, снег и мокрый снег, местами сильный, на западе возможна метель. Ветер северный и северо-западный сменится на западный и юго-западный и будет достигать 4-9 м/с, порывами до 12 м/с, на побережье 5-11 м/с, порывами до 17 м/с. Температура воздуха от -1 до +2 градусов.
Во вторник будет облачно. Местами снег, мокрый снег, дождь и метель. Ближе к вечеру осадки уменьшатся, и на западе Эстонии облака рассеются. Ветер западный и юго-западный 5-10 м/с, порывами до 15 м/с, на побережье 7-12 м/с, порывами до 19 м/с. Температура воздуха от 0 до +4 градусов.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.