Полиция: на дорогах произошли десятки аварий. Принесет ли вторник водителям облегчение?

Андрес Тийк, оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны (PPA), сообщил Delfi, что с полуночи до 14:00 сегодняшнего дня в полицию поступили сообщения о 27 авариях. „Большинство дорожно-транспортных происшествий привели к материальному ущербу. К сожалению, были и аварии с пострадавшими“.

Он рассказал, что в 5.35 утра в Центр экстренной помощи поступило сообщение о том, что в Козе автомобиль BMW съехал с дороги и перевернулся через крышу. На момент прибытия спасателей в машине никого не было, водитель находился на расстоянии. Пострадавшего мужчину доставили в больницу. Все точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия пока выясняются

В 8.23 утра поступило сообщение о том, что в деревне Метсакиви в Пейпсияэрской волости Тартумаа 62-летняя женщина съехала на своем автомобиле с дороги в кювет, и машина перевернулась на крышу. Водитель был трезв и имел водительское удостоверение. Женщина была доставлена на машине скорой помощи в больницу для обследования. По предварительной информации, женщина съехала с дороги из-за плохих дорожных условий.

„По всей Эстонии установились зимние погодные условия - сильный снег и мокрый снег. Мы призываем всех, у кого автомобили оснащены летними шинами, по возможности отложить поездки на некоторое время или воспользоваться альтернативными видами транспорта, — предупредил Тийк. - При движении по заснеженным и скользким дорогам будьте внимательны, соблюдайте достаточную дистанцию и не превышайте скорость!“

Департамент транспорта Эстонии ранее сообщил, что зимние условия сохранятся в течении всей недели. Дополнительную информацию о дорожных условиях можно просмотреть на портале tarktee.ee перед отправлением в поездку.