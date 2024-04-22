Маргус Цахкна: у США скоро появится возможность передать Украине замороженные российские активы на миллиарды долларов
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что, одобрение Палатой представителей пакета помощи Украине стало для Соединенных Штатов выжным шагом к использованию замороженных активов России на благо Украины.
Цахкна сказал, что приветствует это знаковое решение, которым США создают правовую основу для использования имущества России в интересах Украины.
„Законопроект наделит президента Соединенных Штатов правом конфисковать замороженные активы и создать Фонд поддержки Украины, где будет храниться замороженное имущество вместе с заработанными дивидендами. Цель фонда — компенсировать Украине ущерб, нанесенный бесчеловечной войной России“, - сказал эстонский министр.
Как подчеркнул Цахкна, для обеспечения победы Украины мы должны убедительно доказать, что время работает не в пользу агрессора.
„Для этого недостаточно многословных заверений; нужно предпринимать реальные шаги, чтобы продемонстрировать необратимость нашей политики, направленной против агрессии. США делают большой шаг вперед в деле использования замороженных активов России. Лидирующая роль США в принятии этого решения будет важной на саммите G7 в июне, когда следовало бы принять решение об использовании замороженных российских активов“, - сказал глава Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok. ЭР.
Он добавил, что это преследует три цели: помочь Украине; дать жестко понять России и олигархам, что жизнь не будет больше продолжаться так же, как до войны; и заверить всех налогоплательщиков, что платить должен агрессор, а не мы.
„Я также жду, что мы в Европейском союзе будем быстро двигаться вперед, чтобы сначала взять в использование доходы от замороженных активов, а также реальные активы, потому что большинство российских государственных активов, которых 300 миллиардов, находятся именно в Европе“, - сказал Цахкна.
Министр отметил, что Эстония может здесь внести свой вклад.
„В течение года мы были лидером в этом вопросе и хотим создать прецедент, на который могла бы опереться Европа. У нас нет российских государственных активов, но у нас есть имущество частно-правовых юридических лиц. Это имущество заморожено непосредственно в связи с российской агрессией и тесных связей этих лиц с российским государством и политикой. И это имущество может и должно быть использовано, чтобы способствовать покрытию нанасенного Украине военного ущерба“, - сказал Цахкна.