Маргус Цахкна: у США скоро появится возможность передать Украине замороженные российские активы на миллиарды долларов

Цахкна сказал, что приветствует это знаковое решение, которым США создают правовую основу для использования имущества России в интересах Украины.

„Законопроект наделит президента Соединенных Штатов правом конфисковать замороженные активы и создать Фонд поддержки Украины, где будет храниться замороженное имущество вместе с заработанными дивидендами. Цель фонда — компенсировать Украине ущерб, нанесенный бесчеловечной войной России“, - сказал эстонский министр.

Как подчеркнул Цахкна, для обеспечения победы Украины мы должны убедительно доказать, что время работает не в пользу агрессора.

„Для этого недостаточно многословных заверений; нужно предпринимать реальные шаги, чтобы продемонстрировать необратимость нашей политики, направленной против агрессии. США делают большой шаг вперед в деле использования замороженных активов России. Лидирующая роль США в принятии этого решения будет важной на саммите G7 в июне, когда следовало бы принять решение об использовании замороженных российских активов“, - сказал глава Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok. ЭР.

Он добавил, что это преследует три цели: помочь Украине; дать жестко понять России и олигархам, что жизнь не будет больше продолжаться так же, как до войны; и заверить всех налогоплательщиков, что платить должен агрессор, а не мы.

„Я также жду, что мы в Европейском союзе будем быстро двигаться вперед, чтобы сначала взять в использование доходы от замороженных активов, а также реальные активы, потому что большинство российских государственных активов, которых 300 миллиардов, находятся именно в Европе“, - сказал Цахкна.

Министр отметил, что Эстония может здесь внести свой вклад.