Полиция остановила в рамках дорожной толоки около 2900 нарушителей
В рамках прошедшей на прошлой неделе дорожной толоки полиция оштрафовала 2500 водителей, превысивших скорость, а также примерно с 400 водителями была проведена беседа.
В дорожной толоке, длившейся всю прошлую неделю, были задействованы почты 600 полицейских, которые проверили более 1200 мест по всей Эстонии, которые граждане отметили на веб-странице дорожной толоки. Кроме превышений скорости было также зафиксировано 328 иных нарушений.
Несмотря на то, что полиция постоянно предупреждает об опасности превышения скорости, ситуация в дорожном движении существенно не изменилась. «Также не изменилось отношение водителей – превышение скорости считается по-прежнему нормальным, а иногда даже само собой разумеющимся. Толока стала тому подтверждением, поскольку, когда правоохранители спрашивали у водителей о причине превышения скорости, выяснилось, что на самом деле ее не было», – рассказала подполковник полиции Сирле Лойго.
Чаще всего водители, остановленные за превышение скорости, говорят, что спешили на работу, к врачу или отвозили детей в школу. Например, в Раквере один водитель сказал полицейским, что превысил скорость, поскольку жена приказала ему быстро приехать домой. А в Нарве один водитель посчитал, что при обгоне первые полминуты превышение скорости разрешено. В Вильянди один водитель заявил, что автомобиль сам передвигался на свободном ходу со скоростью 117 км/ч. В Пярну же один водитель пояснил, что спешил в расположенный поблизости сервис по покраске.
«Звучащие местами абсурдно оправдания могут вызвать удивление, но точно не улыбку. Мы как полицейские видели самые трагичные последствия превышения скорости. Это серьезное нарушение, и неумение распланировать свое время не является оправданием», – сказала Лойго.
Например, остановленный в Таллинне на улице Теллискиви за превышение скорости водитель при ознакомлении с решением сокращенного производства констатировал, что спешка с работы домой обошлась ему в зарплату за весь его рабочий день. Положительным является в данном случае то, что водитель осознал свое нарушение и похвалил полицию за правильные действия.
Полиция благодарит всех, кто сообщил о местах, где водители превышают скорость. Таким образом в течение недели дорожной толоки полиция оказывается в местах, где обычно за дорожным движениям надзор не проводится. «Благодаря сообщениям людей мы каждый год обнаруживаем новые проблемные места, где в дальнейшем будем чаще следить за дорожным движением», – отметила Лойго.
Наряду с превышением скорости внимание было уделено и всему остальному, происходящему на дороге. Так, например, были остановлены нетрезвые водители, любители попользоваться за рулем телефоном, водители, паркующиеся на тротуаре, автомобили без техосмотра и прочие мелкие нарушители. С обратной связью полиции о проверенных местах можно ознакомиться на веб-странице www.liiklustalgud.ee.
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