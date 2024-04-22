Полиция остановила в рамках дорожной толоки около 2900 нарушителей

В дорожной толоке, длившейся всю прошлую неделю, были задействованы почты 600 полицейских, которые проверили более 1200 мест по всей Эстонии, которые граждане отметили на веб-странице дорожной толоки . Кроме превышений скорости было также зафиксировано 328 иных нарушений.

Несмотря на то, что полиция постоянно предупреждает об опасности превышения скорости, ситуация в дорожном движении существенно не изменилась. «Также не изменилось отношение водителей – превышение скорости считается по-прежнему нормальным, а иногда даже само собой разумеющимся. Толока стала тому подтверждением, поскольку, когда правоохранители спрашивали у водителей о причине превышения скорости, выяснилось, что на самом деле ее не было», – рассказала подполковник полиции Сирле Лойго.

Чаще всего водители, остановленные за превышение скорости, говорят, что спешили на работу, к врачу или отвозили детей в школу. Например, в Раквере один водитель сказал полицейским, что превысил скорость, поскольку жена приказала ему быстро приехать домой. А в Нарве один водитель посчитал, что при обгоне первые полминуты превышение скорости разрешено. В Вильянди один водитель заявил, что автомобиль сам передвигался на свободном ходу со скоростью 117 км/ч. В Пярну же один водитель пояснил, что спешил в расположенный поблизости сервис по покраске.

«Звучащие местами абсурдно оправдания могут вызвать удивление, но точно не улыбку. Мы как полицейские видели самые трагичные последствия превышения скорости. Это серьезное нарушение, и неумение распланировать свое время не является оправданием», – сказала Лойго.

Например, остановленный в Таллинне на улице Теллискиви за превышение скорости водитель при ознакомлении с решением сокращенного производства констатировал, что спешка с работы домой обошлась ему в зарплату за весь его рабочий день. Положительным является в данном случае то, что водитель осознал свое нарушение и похвалил полицию за правильные действия.