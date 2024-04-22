Новости Эстонии
22.04.2024, 17:35

Партия „Левые“ отказалась от выдвижения кандидата на выборах Европейского парламента

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Собрание партии "Левые"
Собрание партии "Левые"
ФОТО: ILMAR SAABAS | DELFI MEEDIA

Партия „Левые“ (в недалеком прошлом — Объединенная левая партия Эстонии) не будет участвовать в выборах Европейского парламента, так как ей не удалось собрать необходимой залоговой суммы в 4100 евро для выдвижения своего кандидата.

„Так как для партии это большая сумма, то мы надеялись собрать необходимую для залога сумму с помощью жертвователей, но, к сожалению, это не удалось. Поэтому на сей раз „Левые“ в выборах Европейского парламента не участвуют“, - сообщила партия на своем сайте.

Главным обещанием „Левых“ на выборах Европейского парламента было бороться за введение в Европейском союзе 32-часовой рабочей недели вместо 40-часовой.

После отказа от участия в выборах Европарламента партия обратит свое внимание на участие в выборах местных самоуправлений, которые состоятся в 2025 году.

„Главной целью „Левых“ в этом году является выстраивание сильной организации и региональных отделений, чтобы партия могла успешно участвовать в выборах местных самоуправлений 2025 года“, - сообщила партия.

Выборы в Европарламент состоятся 7-9 июня.

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