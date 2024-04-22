На конкретном примере: Госсуд пояснил, какой должна быть компенсация нематериального вреда пострадавшему в ДТП

Государственный суд рассматривал дело, в котором пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии был причинен тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый, управлявший фургоном на трассе, не учел сложные дорожные и погодные условия и ехал слишком быстро. Из-за чего его фургон потерял управляемость, отклонился на встречную полосу движения и столкнулся там с автомобилем, за рулем которого находился потерпевший. В результате здоровью последнего был причинен серьезный ущерб, лечение длилось несколько лет, но, несмотря на это, здоровье полностью не восстановилось. Уездный и окружной суды установили, что травмы, причиненные потерпевшему, вызвали существенное и устойчивое ухудшение качества его жизни.

Пострадавший потребовал от виновника ДТП и его страховщика в качестве компенсации нематериального ущерба 30 000 евро, из которых страховщик добровольно выплатил 13 500 евро. Уездный суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего и обязал обвиняемого и его страховщика дополнительно выплатить еще 16 500 евро.

Однако окружной суд отказал истцу в дополнительной выплате, посчитав, что сумма, добровольно выплаченная страховщиком, является достаточной в свете имеющейся судебной практики.

Коллегия по уголовным делам Государственного суда отменила решение окружного суда и постановила признать действующим решение уездного суда, сочтя, что компенсация в размере 30 000 евро, которую требовал потерпевший, нельзя считать чрезмерной с учетом обстоятельств дела.

При этом Коллегия по уголовным делам отметила, что компенсация нематериального ущерба должна идти в ногу как с ростом стоимости жизни, так и ростом общего благосостояния, а также должна учитывать возможные изменения в ценностных оценках общества. Размер компенсации за нематериальный ущерб, присуждавшийся ранее, является, конечно, одним из факторов, который суд должен учитывать при назначении компенсации, но он не является более важным, чем другие соображения.