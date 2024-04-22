ОПРОС DELFI | „Отвратительно! Хочу солнце и +25!“ Как вам снег в Таллинне в конце апреля?
Delfi провел опрос среди своих читателей в своем телеграм-канале, в ходе которого выяснилось, что 50% местных жителей считает сегодняшнюю снежную погоду „отвратительной“ и очень ждут долгожданного тепла.
Сохраняющиеся до сих пор зимние погодные условия привели к обильному снегу и мокрому снегу. RusDelfi провел в своем телеграм-канале опрос: „Как вам снег в Таллинне в конце апреля?“. Большинство проголосовало за вариант „Отвратительно! Хочу солнце и +25!“ (50%). На втором месте „Зашибись, уже достаю санки!“ - 20% и на третьем „Нормально. Дело привычное“ - 16%.
Уважаемые читатели, как вам наша весенняя погода?
Примите участие в нашем опросе, а также поделитесь своими мнением — в комментариях.
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