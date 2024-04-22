ОПРОС DELFI | „Отвратительно! Хочу солнце и +25!“ Как вам снег в Таллинне в конце апреля?

Сохраняющиеся до сих пор зимние погодные условия привели к обильному снегу и мокрому снегу. RusDelfi провел в своем телеграм-канале опрос: „Как вам снег в Таллинне в конце апреля?“. Большинство проголосовало за вариант „Отвратительно! Хочу солнце и +25!“ (50%). На втором месте „Зашибись, уже достаю санки!“ - 20% и на третьем „Нормально. Дело привычное“ - 16%.