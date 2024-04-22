Президент Алар Карис провозгласил семь законов. В их числе даже изменение правил продажи ювелирных украшений

Также будет создано правовое регулирование внедрения механизма резерва электрической мощности. Это затронет всех потребителей электроэнергии в Эстонии, поскольку „плата за механизм резервирования мощности“ будет отображаться отдельной строкой в ​​счетах за электроэнергию. Ее платят все потребители электроэнергии в зависимости от количества используемой ими электроэнергии.

Изменения в Закон о рынке электроэнергии и другие связанные законы позволяют прекратить оказание универсальной услуги по электроснабжению с 1 июля этого года.

Закон о внесении изменений в Закон о документах, удостоверяющих личность, упрощает получение временного проездного документа, если срок действия документа истек, документ был украден или уничтожен за границей. Новое положение позволяет проверять личность заявителя на временный проездной документ дистанционно и доставлять ему курьером свидетельство или разрешение на возвращение.

Законами, касающимися налоговой сферы, приняли поправку к Директиве Европейского союза по бухгалтерскому учету, которая налагает на определенные типы крупных концернов обязанность раскрывать в отдельном отчете информацию об уплаченном подоходном налоге и соответствующую справочную информацию. Директива направлена ​​на то, чтобы сделать деятельность транснациональных концернов более прозрачной и бороться с уклонением от уплаты налогов.

Изменения в Законе о гражданской обороне и соответствующие поправки к другим законам модернизируют правовое регулирование, связанное с Кайтселийтом. Создается возможность оперативно действовать при повышенной опасности. Количество боеприпасов, разрешенное для членов Кайтселийта, будет увеличено, а система их медицинского осмотра упрощена.

Изменения в Закон о дошкольных детских учреждениях, Закон о профессиональных учебных заведениях и Закон об основных школах и гимназиях позволяют исключать детей украинских военных беженцев из дошкольных учреждений, общеобразовательных школ и учреждений профессионального образования без ходатайства родителя, если семья на самом деле не находится в Эстонии и данные об их месте жительства в Эстонии отсутствуют в регистре народонаселения.

Благодаря поправкам к Закону о природном газе административные расходы, связанные инфраструктурой для транспортировки сжиженного газа, включены в резервную плату за стратегический запас газа, а Департаменту конкуренции предоставлено право возбудить дело о правонарушении, если выяснится, что продавец перепродал потребителю газ, приобретенный из стратегического резерва, по цене, превышающей его закупочную цену.

Поправка в Закон об изделиях из драгоценных металлов, Закон о государственных пошлинах и Закон о безопасности устройств, позволит производителям, импортерам и продавцам изделий из золота и серебра предоставлять данные именного оттиска в электронном виде, а срок действия регистрации продлен с одного до десяти лет. Государственная пошлина за именные оттиски увеличится до 30 евро, а размер штрафа — до 9600 евро. Оттиски будут зарегистрированы в Департаменте по защите прав потребителей и техническому надзору. Отныне изделия из драгоценных металлов также будет разрешено продавать через уличную торговлю, на рынках, на разнос, на общественных мероприятиях или в киосках.

Внесение поправок в Закон о медицинском страховании и связанные с ним поправки в другие законы позволит лицам, находящимся в длительном отпуске по болезни, продолжать работать. Согласно новому закону, после пребывания на больничном в течение 60 дней работник может работать на основании больничного на условиях, адаптированных к состоянию здоровья, например, неполный рабочий день или выполняя более легкие работы.

Одновременно с работой на основании больничного можно получать услуги рынка труда, поддерживающие трудоспособность, и компенсацию от Больничной кассы.

Кроме того, поправка разрешает 60-дневный отпуск по уходу родителям, у детей которых диагностировано серьезное заболевание.

С 2025 года предусмотрено новое дополнительное регулирование компенсаций за лекарства и медицинское оборудование. В дальнейшем затраты на доплату пациента за приобретение как лекарств, так и медицинских изделий будут учитываться при определении права на компенсацию лекарств и медицинских изделий. Кроме того, скидка по социальному налогу распространяется на все пособия по временной нетрудоспособности, если работодатель желает добровольно компенсировать работнику утраченную заработную плату во время больничного или отпуска по уходу.

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