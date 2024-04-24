Новый „ударный механизм“: правда ли, что Михал, Цахкна и Рейнсалу что-то „замышляют“?

В Доме Стенбока не оставили без внимания, как тесно общаются друг с другом в последнее время Кристен Михал (Партия реформ), Маргус Цахкна (Eesti 200) и Урмас Рейнсалу (Isamaa). Поговаривают, они что-то „замышляют“. Судя по всему, три опытных и закаленных в борьбе политических зубра, нашли друг друга. Но это еще не означает, что после возможного отъезда Каи Каллас в Брюссель, Партия реформ, Eesti 200 и Isamaa создадут коалицию. Это, мол, обычная практика, когда политики думают на три хода вперед и одновременно готовятся к различным сценариям будущего.