22.04.2024, 12:46
Пропавшая в Таллинне 12-летняя девочка найдена
дополнено
ФОТО: | Eero Vabamaegi
В полдень полиция просила помощи в поисках пропавшей в Таллинне 12-летней Элийзе.
Близкий человек девочки сообщил, что Элийзе с 19 апреля не возвращалась в свое местожительство в таллиннском районе Кесклинн и ее мобильный телефон выключен. Она могла передвигаться в Юлемисте, Сикупилли, на Балтийском вокзале и в Кесклинне.
Позднее пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Элийзе найдена и с ней всё в порядке.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.