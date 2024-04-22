Пропавшая в Таллинне 12-летняя девочка найдена

Близкий человек девочки сообщил, что Элийзе с 19 апреля не возвращалась в свое местожительство в таллиннском районе Кесклинн и ее мобильный телефон выключен. Она могла передвигаться в Юлемисте, Сикупилли, на Балтийском вокзале и в Кесклинне.

Позднее пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Элийзе найдена и с ней всё в порядке.

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