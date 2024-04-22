Напоминаем! Из-за строительства водопроводной линии затруднено движение по Тартускому шоссе(1)
В период с 22 по 27 апреля, в связи со строительством водопровода по адресу Тарту мнт., 60а, будет значительно затруднено движение по Тартускому шоссе на отрезке между улицами Лаулупео и Лубья. Во время работ будет перекрыта половина ширины дороги, проезд транспортных средств осуществляется по одной полосе в оба направления.
Таллиннский департамент транспорта запланировал работы на время школьных каникул, когда интенсивность движения на дорогах ниже, чем обычно. Исполнитель работ обязуется обеспечить приоритетный доступ для общественного транспорта. Доступ для велосипедистов и пешеходов будет обеспечен в течение всего периода строительства.
Движение транспорта не будет перенаправлено, но следует ожидать возможных задержек из-за транспортных заторов. В часы пик (с 7:30 до 10:00 и после 16:00 до 18:30) по мере необходимости будут работать регулировщики.
На период с 22 по 27 апреля Таллиннский департамент транспорта советует автомобилистам, по возможности, избегать проезда по участку Тартуского шоссе между улицами Лаулупео и Лубья. Движение на участке между улицами Одра и Тюрнпу, пересекающем Тартуское шоссе, сохранится, но и там следует ожидать увеличения времени движения.
Строительные работы выполняет компания RIA Stanteks OÜ по поручению AS Tallinna Vesi. С разрешением на перекрытие проезжей части и схемой проезда можно ознакомиться на сайте оперативной информации Таллинна.
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