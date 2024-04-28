Преподаватель создала приложение по изучению государственного языка: „Там — не только знания. Там любовь к эстонской культуре“(11)
Изучение эстонского языка в последние годы стало востребованным среди и мигрантов, и местных жителей. На курсы часто попасть сложно, поэтому для тех, кто хочет выучить эстонский язык, создают новые возможности. Педагог Сабина Пальм создала приложение, которое уже помогает разобраться в тонкостях изучения государственного языка. Можно ли выучить эстонский только при помощи приложений? И почему так важно при изучении языка, чтобы материалы готовил живой человек? Подробности — в RusDelfi.
„Больше не надо выписывать слова в тетрадку или искать формы“
Сабина — педагог и репетитор с большим стажем, сейчас — владелица онлайн-школы эстонского языка. Создательница приложения рассказывает, что сначала проанализировала ситуации своих учеников и их потребности, пришла к тому, что нужно сделать приложение для изучения эстонского языка, где слова и предложения будут разделены по уровням — А1, А2, В1. „ Это даст возможность пользователю не тратить время и сразу приступить к изучению того уровня, который ему нужен, плюс будет полезно при подготовке к экзамену“, — рассказывает преподаватель.
В каждом курсе две категории изучения: слова и предложения. Сначала пользователь изучает слово в трех формах — именно это Сабина считает одним из преимуществ своего приложения. „Больше не надо выписывать слова в тетрадку или искать формы“, — рассказывает педагог.
Дальше пользователь переходит к предложениям. Но те, кто не любит изучать слова без контекста, могут сразу приступить к предложениям. Слова каждого курса разделены по темам, например, „В кафе“, „У врача“, „На работе“, „Повседневные фразы“.
„Я старалась дать максимально практичные фразы, которые можно сразу использовать в жизни, — рассказывает Сабина и делится, что в будущем планирует добавить тексты и задания разного типа, а также игровые элементы. — Дизайн и визуал SabicoLearn совсем базовый, но я делала упор на качественное содержание“.
„Вкрапление культурной информации в изучение языка поможет человеку лучше понять контекст“
Преподаватель, создавшая новое приложение, отмечает, что на рынке есть другие приложения, в которых можно изучать эстонский язык. „Но ни одно из них не концентрируется 100% на эстонском. Я вложила в приложение свой опыт преподавания эстонского плюс любовь к эстонской культуре. В каждом курсе (А1, А2 и В1) есть отдельная тема, посвященная культуре, где можно почерпнуть важные для эстонцев имена и места. Если человеку интересно, он может потом дальше их сам погуглить. Я верю, что вкрапление культурной информации в изучение языка поможет человеку лучше понять культурный контекст. Это пригодится как на экзамене, так и в жизни“, — объясняет педагог.
Многие пользователи, которые изучают эстонский язык при помощи других приложений, отмечают, что чаще всего там много автоматически сгенерированных предложений, которые не всегда практичны и полезны. А также встречается много слов, которые даже эстонцы не используют. Сабина отмечает, что важный пункт в создании такого рода приложений — участие учителей эстонского языка.
„Я знаю, какая лексика подходит какому уровню. В выборе лексики я руководствовалась списками EKI (Eesti Keele Instituut), учебниками и своими знаниями, а также знанием того, какие слова средний ученик реально использует на конкретном уровне. Также я исходила и из требований экзаменов — SabicoLearn прекрасно подходит для подготовки к экзамену. Ученики найдут там много полезных фраз, — рассказывает педагог. — Я не против AI и автоматизации, но смело скажу, что мое приложение создано с душой и большим желанием помочь людям. Я анализировала все предложения, также они проходили отдельную редакцию и корректировку. Пользователи получили только самое лучшее. Поскольку я носитель языка, то знаю, как говорят на самом деле и что нужно пользователю, а что можно оставить в учебниках“.
Сабина рассказывает, что приложение, созданное ей, предназначено для тех, кто уже знает азы языка, например, алфавит, произношение, одиночные базовые слова.
„Несколько моих учениц, которые сейчас готовятся к экзамену В1, помимо уроков изучают лексику в приложении, и они стали замечать, что им проще строить диалог или выражать мысли письменно, поскольку из приложения у них отложились полные фразы, а не просто отдельные слова. С приложением можно выучить язык до В1 — то есть язык общения в повседневной жизни“.
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