Преподаватель создала приложение по изучению государственного языка: „Там — не только знания. Там любовь к эстонской культуре“

„Больше не надо выписывать слова в тетрадку или искать формы“

Сабина — педагог и репетитор с большим стажем, сейчас — владелица онлайн-школы эстонского языка. Создательница приложения рассказывает, что сначала проанализировала ситуации своих учеников и их потребности, пришла к тому, что нужно сделать приложение для изучения эстонского языка, где слова и предложения будут разделены по уровням — А1, А2, В1. „ Это даст возможность пользователю не тратить время и сразу приступить к изучению того уровня, который ему нужен, плюс будет полезно при подготовке к экзамену“, — рассказывает преподаватель.

В каждом курсе две категории изучения: слова и предложения. Сначала пользователь изучает слово в трех формах — именно это Сабина считает одним из преимуществ своего приложения. „Больше не надо выписывать слова в тетрадку или искать формы“, — рассказывает педагог.

Дальше пользователь переходит к предложениям. Но те, кто не любит изучать слова без контекста, могут сразу приступить к предложениям. Слова каждого курса разделены по темам, например, „В кафе“, „У врача“, „На работе“, „Повседневные фразы“.

„Я старалась дать максимально практичные фразы, которые можно сразу использовать в жизни, — рассказывает Сабина и делится, что в будущем планирует добавить тексты и задания разного типа, а также игровые элементы. — Дизайн и визуал SabicoLearn совсем базовый, но я делала упор на качественное содержание“.

„Вкрапление культурной информации в изучение языка поможет человеку лучше понять контекст“