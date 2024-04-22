22.04.2024, 09:54
В столкновении двух автомобилей пострадали два человека
В полицию сообщение о произошедшем в Йыгевамаа в деревне Кассинурме ДТП поступило в 8:55. Насколько известно сейчас, там столкнулись автомобили Citroen и Seat.
По первоначальной информации, в аварии пострадали два человека, более точные обстоятельства пока выясняются.
По состоянию на 9:10 оба направления движения были перекрыты и полиция занималась регулированием движения.
Метеослужба предупредила, что из-за сильного мокрого снега дорожные условия сегодня станут сложными.
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