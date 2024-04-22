В столкновении двух автомобилей пострадали два человека

В полицию сообщение о произошедшем в Йыгевамаа в деревне Кассинурме ДТП поступило в 8:55. Насколько известно сейчас, там столкнулись автомобили Citroen и Seat.

По первоначальной информации, в аварии пострадали два человека, более точные обстоятельства пока выясняются.

По состоянию на 9:10 оба направления движения были перекрыты и полиция занималась регулированием движения.

Метеослужба предупредила, что из-за сильного мокрого снега дорожные условия сегодня станут сложными.

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