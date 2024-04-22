Пожилым нарвитянам не запомнить новые названия переименованных улиц. В критической ситуации это ставит под угрозу их жизнь

„Например, осенью прошлого года пожилой женщине в Нарве потребовалась скорая помощь. Человек, который жил по одному и тому же адресу в течение многих лет и позвонил в Центр тревоги, сказал, что это улица 26 июля. Это одна из „красноармейских“ улиц, переименованных в прошлом году по распоряжению министра.