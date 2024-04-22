22.04.2024, 13:50
Пожилым нарвитянам не запомнить новые названия переименованных улиц. В критической ситуации это ставит под угрозу их жизнь(12)
Почти в трети вызовов спасатели затрудняются найти человека, нуждающегося в помощи. В Эстонии много неразберихи с адресами, измененными географическими названиями и людьми которые путаются в собственном адресе.
В основном проблемы возникают в городах, где дома должным образом не маркированы. Теперь эта проблема актуальна в Ида-Вирумаа, где пожилые люди не могут запомнить новые названия улиц.
„Например, осенью прошлого года пожилой женщине в Нарве потребовалась скорая помощь. Человек, который жил по одному и тому же адресу в течение многих лет и позвонил в Центр тревоги, сказал, что это улица 26 июля. Это одна из „красноармейских“ улиц, переименованных в прошлом году по распоряжению министра.