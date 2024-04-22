ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Осторожно! Дорожная ситуация усложнится из-за сильного мокрого снега

По словам синоптик а Департамента окружающей среды Кайро Кийтсака, в понедельник ожидается сильный мокрый снег, дождь и сильный ветер . Внутри страны порывы ветра могут достигать до 15 м/с, на побережье – до 20 м/с. На западе воздушная масса немного холоднее, пройдет мокрый снег и даже ожидаются метели. По сути, в течение суток представлены все фазы осадков. Температура воздуха днем ​​0..+5°С.

В ночь на вторник (23.04) циклон будет постепенно удаляться от восточной границы Эстонии в сторону южной Финляндии. После этого поток воздуха повернет на запад и юго-запад, и над Эстонией снова возникнет гораздо более холодная воздушная масса. Во многих местах продолжатся осадки, в том числе, снег и снег с дождем. Прогнозируемое количество осадков варьируется в широких пределах, но для этого циклона вполне возможно выпадение 10-30 мм осадков. Дует относительно сильный западный ветер. Температура воздуха ночью -1..+3°С, днем ​​+1..+4°С.