22.04.2024, 09:15
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Осторожно! Дорожная ситуация усложнится из-за сильного мокрого снега
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня стоит быть особенно внимательным на дорогах, поскольку в начале этой недели условия движения станут опасными из-за сильного мокрого снега. Также дороги скользкие и из-за дождя и низкой температуры воздуха.
По словам синоптика Департамента окружающей среды Кайро Кийтсака, в понедельник ожидается сильный мокрый снег, дождь и сильный ветер. Внутри страны порывы ветра могут достигать до 15 м/с, на побережье – до 20 м/с. На западе воздушная масса немного холоднее, пройдет мокрый снег и даже ожидаются метели. По сути, в течение суток представлены все фазы осадков. Температура воздуха днем 0..+5°С.