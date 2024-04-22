Регистрация на курсы эстонского языка на уровни A2 и B1 открывается сегодня

Фонд интеграции предоставит 560 получателям временной защиты возможность продолжить изучение эстонского языка в 28 группах, из которых 15 на уровень А2 и 13 на уровень В1. Регистрация будет проходить с апреля по сентябрь:

> в апреле — 200 мест в 10 учебных группах

> в мае — 80 мест в 4 учебных группах

> в июне — 60 мест в 3 учебных группах

> в июле — 80 мест в 4 учебных группах

> в августе — 80 мест в 4 учебных группах

> в сентябре — 60 мест в 3 учебных группах

В четырех группах занятия будут проводиться в Таллинне. В остальных группах обучение пройдет онлайн, то есть в нем может будет принять участие независимо от местонахождения. Занятия будут проводится в разное время суток: доступны утренние, дневные и вечерние курсы.

Записаться на подходящий курс можно на cайте программы адаптации Settle in Estonia: www.settleinestonia.ee. Для регистрации необходимо создать персональный аккаунт на сайте программы. Если аккаунт еще не создан, то его следует создать до регистрации на курсы.