Новости Эстонии
22.04.2024, 08:50

Регистрация на курсы эстонского языка на уровни A2 и B1 открывается сегодня

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Фонд Интеграции
Фонд Интеграции
ФОТО: Фонд Интеграции

Бесплатные курсы эстонского языка на уровни A2 и B1 доступны для получателей временной защиты, то есть военных беженцев, прибывших в Эстонию из Украины.

Фонд интеграции предоставит 560 получателям временной защиты возможность продолжить изучение эстонского языка в 28 группах, из которых 15 на уровень А2 и 13 на уровень В1. Регистрация будет проходить с апреля по сентябрь:

> в апреле — 200 мест в 10 учебных группах 

> в мае — 80 мест в 4 учебных группах 

> в июне — 60 мест в 3 учебных группах 

> в июле — 80 мест в 4 учебных группах 

> в августе — 80 мест в 4 учебных группах 

> в сентябре — 60 мест в 3 учебных группах 

В четырех группах занятия будут проводиться в Таллинне. В остальных группах обучение пройдет онлайн, то есть в нем может будет принять участие независимо от местонахождения. Занятия будут проводится в разное время суток: доступны утренние, дневные и вечерние курсы. 

Записаться на подходящий курс можно на cайте программы адаптации Settle in Estoniawww.settleinestonia.ee. Для регистрации необходимо создать персональный аккаунт на сайте программы. Если аккаунт еще не создан, то его следует создать до регистрации на курсы.

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