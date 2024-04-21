Новые власти Таллинна понятия не имеют, где брать деньги на выполнение одного из основных обещаний

Новый вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ) признал, что сейчас горуправа не знает ни прейскуранта, ни источника доходов для покрытия расходов на уборку снега. По его словам, договоры с различными частями города будут рассмотрены к концу весны, и тогда выяснится, нужно ли организовывать дополнительный тендер.

„Затем мы должны будем обсудить с чиновниками, подсчитать и проанализировать — в каком масштабе и каким образом по городским районам можно было бы осуществить этот технический подход, - рассказал Пере о весенних рабочих планах. - Это будет переведено на язык тендера, и оттуда мы узнаем, насколько большими будут расходы по уборке снега“. Пере добавил, что надеется получить окончательный ответ к Иванову дню.

По прогнозу бывшего вице-мэра Владимира Света уборка снега обойдется городу в 27 миллионов. И те суммы, которыми оперирует Пере, тоже составляют не менее 15 миллионов евро. Откуда возьмутся деньги в городской казне?

„Это текущие расходы, так что нужны текущие доходы, а не одноразовый кредит“, - отметил Пере. Более конкретно источник дохода городская власть не определила. Вице-мэр заверил, что общественный транспорт платным делать не будут.

Вопрос уборки снега был поднят во время коалиционных переговоров. Рийна Солман (Isamaa) сказала в начале апреля порталу Delfi, что все связанные с деньгами решения коалиционные партии обсудят на второй неделе месяца.

„Уборка снега — сложная и зачастую ручная работа, поэтому нужно вопрос детально проработать, и некоторые моменты пока остаются открытыми, - сказала тогда Солман. - На больших улицах сгрести снег легко, но, например Старый город или места, где есть маленькие улочки и закоулки, то в самом деле там много ручной работы, поэтому нужно всё как следует продумать“.