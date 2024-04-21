Магазины Rimi отказались от более выгодной для покупателей бонусной системы. Что намерены делать другие сети?

Если до сентября обладатель карточки клиента получал с каждой покупки 1% возврата в виде «бонусных денег», то после введения новшества эта сумма могла достигать даже 2,5%.

Единственной эстонской торговой сетью, которая предлагала более высокий процент, была Prisma, где можно было получить 3% возврата при покупках на сумму более 400 евро в месяц.

Для клиента ступенчатая система была явно более выгодной, так как минимального порога для получения 1% не было, а больше «бонусных денег» покупатель начинал зарабатывать в случае, когда покупал в месяц на сумму более 80 евро.

К сожалению, торговая сеть Rimi решила оставить ступенчатую систему «бонусных денег» в прошлом и вернуться к фиксированному 1% (вне зависимости от потраченной за месяц в магазинах Rimi суммы).

Prisma ja Coop продолжают работать в прежнем режиме

Теперь ступенчатая система «бонусных денег» продолжает действовать только в сетях Prisma и Coop.

По словам директора по развитию Prisma Konto Лийны Каррон, к сегодняшнему дню программа лояльности Prisma Konto действует уже 12 лет, и с самого начала она была ступенчатой. «В результата масштабного опроса клиентов, проведенного пару лет назад, мы сделали ступенчатую бонусную системы доступной для всех, то есть исчез прежний минимальный порог, согласно которому для получения «бонусных денег» нужно было совершить в месячном исчислении покупок не менее чем на 50 евро», - сказала Каррон.

По словам коммерческого директора торговой сети Coop Мартина Мийдо, исследования показывают, что один человек посещает за месяц в среднем магазины трех-четырех различных торговых сетей. Подробнее читайте в Geenius.

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