Весну придется подождать: неделя в Эстонии начнется с ливня и снега

Понедельник, 22 апреля

Ночью: Облачная погода с прояснениями. На востоке Эстонии до полуночи ожидается дождь и мокрый снег, затем распространится дальше на запад, где станет более интенсивными. Северо-восточный и северный ветер усиливается до 5-12 м/с, на побережье порывами до 15 м/с, к утру до 18 м/с. Температура воздуха от -1 до +4°C.

Днём: Облачная погода. Ожидается дождь и мокрый снег, на западе Эстонии – сильные осадки. Дует северо-западный и северный ветер 5-11 м/с, порывами до 15 м/с, на островах и побережье 10-15 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха от 0 до +5°C.

Вторник, 23 апреля

Ночью: Облачная погода. Ожидается дождь и мокрый снег, иногда сильные осадки, на западе страны возможны местами метели. Температура воздуха от -1 до +2°C.

Днём: Облачно, к вечеру на западе Эстонии временами будут наблюдаться прояснения. Ожидается мокрый снег, снег, также возможен дождь и метель. Дует западный и юго-западный ветер 7-13 м/с, порывами до 17 м/с, на побережье 19 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха от 0 до +4°C.

Среда, 24 апреля:

Ночью: Облачная погода с прояснениями. До полуночи в некоторых местах пройдет дождь, после полуночи местами мокрый снег, снег и дождь. Дует южный ветер 4-9 м/с, порывами до 11 м/с, в начале ночи на побережье до 15 м/с. Температура воздуха от -2 до +2°C.

Днём: Утром в основном облачно, местами дождь и мокрый снег. После обеда облачность уменьшится, осадков станет меньше. Ветер начнет дуть с юга на восток 3-9 м/с. Температура воздуха от 3 до 8, в Южной Эстонии достигнет 11°C.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.