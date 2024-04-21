21.04.2024, 18:25
ТАБЛИЦА | За год Инспекция труда получила около 600 жалоб. Около четверти из них было от работодателей
О чем чаще всего спорят работодатели и сотрудники?
ФОТО: | Shutterstock via Puzzlepix
В прошлом году в Комиссию по трудовым спорам, действующей при Инспекции труда, обратились 114 работодателей и 468 работников.
Чаще всего в комиссию обращаются сотрудники с неоплаченным трудом, невыплаченными отпускными и другими неполученными льготами. Другими словами, это связано с ситуациями, когда компании по тем или иным причинам не платят своим сотрудникам.