Новости Эстонии
21.04.2024, 18:25

ТАБЛИЦА | За год Инспекция труда получила около 600 жалоб. Около четверти из них было от работодателей

 
О чем чаще всего спорят работодатели и сотрудники?
Споры между работодателями и работниками
Споры между работодателями и работниками
ФОТО: Hyejin Kang | Shutterstock via Puzzlepix

В прошлом году в Комиссию по трудовым спорам, действующей при Инспекции труда, обратились 114 работодателей и 468 работников.

Чаще всего в комиссию обращаются сотрудники с неоплаченным трудом, невыплаченными отпускными и другими неполученными льготами. Другими словами, это связано с ситуациями, когда компании по тем или иным причинам не платят своим сотрудникам.

Вот пример. Компания из сферы общественного питания, находящаяся на грани банкротства, на протяжении нескольких месяцев не выплачивала зарплату почти десяти своим сотрудникам. В то же время она приняли на работу новых сотрудников, которым также не платила.

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