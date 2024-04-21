На шоссе Таллинн - Нарва автомобиль столкнулся с медведем

Сегодня утром в 9:35 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на 87-м километре трассы Таллинн - Нарва в волости Хальяла произошло дорожно-транспортное происшествие, когда легковой автомобиль Volvo наехал на внезапно вышедшего на дорогу медведя.

На место происшествия прибыли спасатели: после столкновения из-под капота автомобиля пошел густой дым. В результате аварии никто из людей не пострадал.

Информацию попавшем под колеса медведе водитель передал на государственную телефонную инфолинию. Владелец автомобиля вызвал эвакуатор для сломанной машины.

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