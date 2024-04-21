Новости Эстонии
21.04.2024, 15:23

Заказы продуктов по приложению: в чем жители Эстонии отличаются от других стран Балтии?

 
Wolti toidukuller Riias.
Wolti toidukuller Riias.
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

В прошлом году 122 000 человек в Эстонии хотя бы раз заказывали продукты питания или потребительские товары в магазине платформы Wolt или магазине какой-либо другой платформы. Компания публикует информацию о том, какие продукты питания чаще всего встречаются в продуктовых корзинах ее клиентов в странах Балтии.

„Ассортимент магазинов Wolt Markt учитывает особенности страны и даже предпочтения местного населения, - говорит Йоона Орпана, менеджер Wolt Markt по странам Балтии. В покупательских привычках жителей Эстонии, Латвии и Литвы есть небольшие различия и четкие закономерности. „Мы обязательно учитываем эти особенности потребления при формировании ассортимента и открытии новых магазинов Wolt Market“, - прокомментировал Орпана.

Предпочтения жителей столиц Эстонии, Латвии и Литвы обнаруживают как различия, так и сходства. Например, молоко и бананы входят в пятерку самых популярных продуктов во всех трех странах. Эстонцы особенно охотно покупают молочные продукты: помимо молока, они часто заказывают сметану и сыр. В потребительские корзины литовцев также входят чипсы и закуски, сыр и безалкогольные напитки. У латышей немного более здоровая потребительская корзина: в первую пятерку входят вода, виноград без косточек и огурец.

Пять самых популярных продуктов питания Wolt в странах Балтии

Таллинн

1. сметана и другие молочные продукты

2. молоко и растительная альтернатива молоку

3. бананы

4. сыр

5. чипсы и закуски

Вильнюс

1. чипсы и закуски

2. молоко

3. сыр

4. бананы

5. прохладительные напитки

Рига

1. вода без газа

2. бананы

3. молоко

4. огурцы

5. виноград без косточек

Первый Wolt Market открылся в Хельсинки весной 2020 года. Всего в Эстонии четыре Wolt Market: три в Таллинне и один в Тарту.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии