Заказы продуктов по приложению: в чем жители Эстонии отличаются от других стран Балтии?
В прошлом году 122 000 человек в Эстонии хотя бы раз заказывали продукты питания или потребительские товары в магазине платформы Wolt или магазине какой-либо другой платформы. Компания публикует информацию о том, какие продукты питания чаще всего встречаются в продуктовых корзинах ее клиентов в странах Балтии.
„Ассортимент магазинов Wolt Markt учитывает особенности страны и даже предпочтения местного населения, - говорит Йоона Орпана, менеджер Wolt Markt по странам Балтии. В покупательских привычках жителей Эстонии, Латвии и Литвы есть небольшие различия и четкие закономерности. „Мы обязательно учитываем эти особенности потребления при формировании ассортимента и открытии новых магазинов Wolt Market“, - прокомментировал Орпана.
Предпочтения жителей столиц Эстонии, Латвии и Литвы обнаруживают как различия, так и сходства. Например, молоко и бананы входят в пятерку самых популярных продуктов во всех трех странах. Эстонцы особенно охотно покупают молочные продукты: помимо молока, они часто заказывают сметану и сыр. В потребительские корзины литовцев также входят чипсы и закуски, сыр и безалкогольные напитки. У латышей немного более здоровая потребительская корзина: в первую пятерку входят вода, виноград без косточек и огурец.
Первый Wolt Market открылся в Хельсинки весной 2020 года. Всего в Эстонии четыре Wolt Market: три в Таллинне и один в Тарту.