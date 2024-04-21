Заказы продуктов по приложению: в чем жители Эстонии отличаются от других стран Балтии?

„Ассортимент магазинов Wolt Markt учитывает особенности страны и даже предпочтения местного населения, - говорит Йоона Орпана, менеджер Wolt Markt по странам Балтии. В покупательских привычках жителей Эстонии, Латвии и Литвы есть небольшие различия и четкие закономерности. „Мы обязательно учитываем эти особенности потребления при формировании ассортимента и открытии новых магазинов Wolt Market“, - прокомментировал Орпана.

Предпочтения жителей столиц Эстонии, Латвии и Литвы обнаруживают как различия, так и сходства. Например, молоко и бананы входят в пятерку самых популярных продуктов во всех трех странах. Эстонцы особенно охотно покупают молочные продукты: помимо молока, они часто заказывают сметану и сыр. В потребительские корзины литовцев также входят чипсы и закуски, сыр и безалкогольные напитки. У латышей немного более здоровая потребительская корзина: в первую пятерку входят вода, виноград без косточек и огурец.

Пять самых популярных продуктов питания Wolt в странах Балтии Таллинн 1. сметана и другие молочные продукты 2. молоко и растительная альтернатива молоку 3. бананы 4. сыр 5. чипсы и закуски Вильнюс 1. чипсы и закуски 2. молоко 3. сыр 4. бананы 5. прохладительные напитки Рига 1. вода без газа 2. бананы 3. молоко 4. огурцы 5. виноград без косточек

Первый Wolt Market открылся в Хельсинки весной 2020 года. Всего в Эстонии четыре Wolt Market: три в Таллинне и один в Тарту.